اغلـق وافتـح والعكـس

آراء

ها نحن نعيش يوم الثلاثاء الأخير من عام 2020م وهذا العام هو عام فيروس كورونا المستجد حيث اغلق العام كله بدواعي الاجراءات الصحية بسبب الفيروس المذكور الذي ظهر ببداية شهر ديسمبر من عام 2019م في مدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وانتشر على المستوى العالمي في الأيام الأخيرة من شهر يناير من عام 2020م وجاء باعلان منظمة الصحة العالمية ببداية حالة الطوارئ الصحية على المستوى العالمي، ومن ذلك التاريخ واهل المعمورة بحصار وقائي صحيا واصبح الكمام هو الشعار الذي حمله جميع سكان الارض وبات الكمام سلعة ذات قيمة كبيرة ونادرة لدرجة بات هناك ما يسمى بحرب الكمامات بين الدول وحالنا بالكويت لم يختلف عن بقية دول العالم بل كان اكثر حرصا منها من حيث الاجراءات الصحية الوقائية وقد يكون هذا محمودا او مرفوضا ولكن اهل القرار ابخص وهنا اقول (يمكن)!

ومنذ الأيام الاخيرة من شهر فبراير الماضي من عامنا الحالي الذي نودع ايامه الاخيرة عرف اهل الكويت معنى الحظرين الجزئي والكلي بحيث بدأت بحظر جزئي وتم اغلاق كل اماكن التجمعات واللقاءات واماكن الترفيه والاعمال والمدارس والكليات الدراسية والمنافذ الثلاثة الكويتية وباتت البلاد شبه معزولة عالميا بسبب الفيروس المذكور، وتبعها الحظر الكلي الذي جعل خروج المواطنين محدودا جدا للضرورة الملحة ومن بعدها عدنا للجزئي حتى يوم الأول من شهر سبتمبر الماضي من عامنا هذا، ومنها بدأ اهل الكويت يخرجون مع الالتزام بالشروط الصحية التي فرضت من قبل السلطة التنفيذية والجهات الصحية التي تشكر على هذا المجهود الجبار الذي قاموا به من اجل الصحة العامة بالكويت والحفاظ على صحة أهل البلد، ولكن بعد إنهاء الحظرين الجزئي والكلي وبداية العمل بصورة محدودة بدأت تظهر نتائج هذا الحظر الذي يعد الاطول على مستوى العالم، حيث تكدست الاعمال في الدوائر الرسمية واصيب القطاع الخاص بعجز على كل مستوياته، وبات الغلاء في الاسعار سمة هذين الحظرين حيث اصبح المواطن الكويتي البسيط يعاني من الغلاء الذي نستطيع ان نقول عنه فاحشا بسبب هذه الازمة الصحية وطمع الطامعون بمص دماء اهل الكويت في كل مناسبة ومن غير مناسبة ومع العمل الحكومي المحمود ولكنها لم تقدر ان تحمي المواطن البسيط صاحب الراتب الشهري، ولكن اليوم ونحن نعيش الفيروس هذا مع ظهور اللقاح الواقي منه نجد الاغلاق للمنافذ الثلاثة للبلاد يتم اغلاقها وجعل الراغبين بالعودة للكويت يخضعون لحجر خارج البلاد ومن ثم يدخلون والسؤال هنا لصاحب القرار لماذا لم يتم تنشيط مؤسسة الطيران الوطنية ويتم تنشيط القطاع الفندقي لدينا بالبلاد بعدما اصيبا بالاعياء بسبب الحظرين؟ ولماذا لم تستفد الكويت من زيادة اسعار تذاكر الطيران كبقية الدول التي تفكر برفع مستوى دخلها من خلال مؤسسات طيرانها؟ ولماذا لا يكون الحجر الصحي للقادم للكويت بداخل الفنادق الكويتية برسوم تحصل مناصفة بين خزينة الدولة والفنادق الكويتية حتى تغطي جزءاً من خسائرها؟ وما السر اننا لا نريد ان نحصل على الاموال من هذه الحالة الطارئة ونتركها للغير؟ وهل ديدن صاحب القرار ان يدفع فقط ولا يفكر بكيفية الاستفادة من هذه الجائحة؟ وهل قدر الكويت واهلها هو الخسائر والربح للغير؟ واغلب دول العالم، تعالج خسائرها بسبب كورونا بالأشهر الماضية من خلال استغلال مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية من حيث التنقل وعملية الترانزيت إلا احنا بالكويت اغلق وافتح ومن ثاني اغلق ومنها افتح!!! والسؤال هنا هل كل هذا الغلق والفتح يخدم خطة طريق الحرير الموعودة للكويت؟

والتمنى هنا ومع ظهور اللقاح المعالج لهذا الفيروس ان تعود الحياة الطبيعية للكويت بصورة اعتيادية حيث يقدر المواطن ان يسافر من الكويت ويعود لها من دون خوف وان يمنع من الخروج او العودة للكويت، وتكون الاستفادة للخطوط الوطنية الكويتية والفنادق بحيث يعد مكسبا ماديا للقطاعات التي خسرت ما خسرت بسبب الحظرين اللذين باتا الأطول على النطاق العالمي، وهنا نقول قليلا من التفكير المفتوح خير من العقول المغلقة التي تعمل بالمثل الاردني القائل (يا طخه يا اكسر مخه)، والحين ما بقى إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويجعل القادم خيرا من الماضي وننسى كلمات اغلق وافتح، ولا يصح إلا الصحيح.

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? كل عام وأهل الكويت جميعاً بخير وسلامة وصحة وسنة سعيدة على الجميع وان يكون 2021م أفضل حالا بكل شيء مما سبقه.

