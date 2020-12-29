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خواطر جحا

ريخ كحابص!

حسين دشتي
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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

«ريخ كحابص».. أعلم أنك حاولت قراءة الجملة ولم تفهم المعنى ومعك حق في ذلك، لكن لو عكست الحروف فسوف تخرج معك جملة «صباحك خير» وأصبح للجملة معنى جميل.
وتختلف وجهات نظرنا في الحياة كاختلافنا في عدم فهم جملة «ريح كحابص»، فالأم مثلا ترى ابنتها في مرحلة المراهقة أنها معاندة ومتمردة، والبنت ترى أن أمها ضدها وتتحكم بها، والسبب هو الاختلاف في وجهات النظر الذي ربما يكبر ويتحول إلى خلاف وخصومة.
انظر إلى الحياة بأكثر من زاوية فربما تتغير حياتك كلها للأفضل، واستمع لوجهات النظر الأخرى من خلال الإنصات واحترام الرأي الآخر، وبالحوار الهادئ تصل السفينة إلى بر الأمان، وكما قيل : رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.


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