آراء

ما أكثر اللجان والمبرات الخيرية في الكويت فأنت أينما نظرت ترى لجنة خيرية أو مبرة، وهذه المبرات واللجان الخيرية وجدت أساسا لمساعدة العوائل في الكويت وتمد يد العون للمحتاجين في الخارج، ولكن بعض اللجان والمبرات الخيرية لدينا تمد يد العون للأسر في الخارج وتقدم القليل جدا للأسر في الداخل وان أعطت فانها تعطي القليل الذي لا يكفي حتى دفع ايجار شقة لاسرة فقيرة، وكأن هذه اللجان لا تعرف الى أين وصلت ايجارات الشقق في الكويت وصعوبة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة.

هذه اللجان الخيرية للأسف إذا ما أتاها طالب يريد المساعدة لدفع رسومه في جامعة أو مدرسة يقولون له: نحن ندفع للطلبة بالخارج فقط، والجديد الآن عندهم أنهم لا يدفعون لطلبة العلم الا اذا كان طالب علم في القسم العلمي أما طالب القسم الأدبي فهم لا يدفعون له أي رسوم دراسية بحجة أن الدولة لا تحتاج الى تخصصه، فالدولة كما يزعمون تحتاج الى التخصص العلمي فقط.

هذه هي لجاننا ومبراتنا الخيرية التي تساعد طلبة العلم في أقصى دول العالم شرقاً وغرباً وتبني لهم المدارس والجامعات والمنازل، ولكن عندنا في الكويت لا زكاة للفقير ولا للمحتاج ولا لطالب العلم حسب مفهومهم.

ولذلك فهم يتحججون بحجج واهية وغير مقبولة ولذلك كثير من طلبة العلم فقدوا مقاعدهم الدراسية بسبب ضيق ذات اليد وعدم مقدرتهم على دفع رسوم الدراسة لأن اللجان والمبرات لا تساعدهم، فأين تذهب أموالهم وهل هي حقيقة كما يقال إنهم يساعدون الدول الفقيرة بالخارج ويتركون الفقراء والمحتاجين بالداخل. لذا على الدولة أن تراقب هذه الأموال وألا تسمح بخروجها خارج الدولة لأن الأقربين أولى بها ويجب أن يكون هناك قانون يمنع خروج أموال الزكاة الى الخارج في ظل الظروف التي يعيشها المحتاجون بيننا، ولنغلق هذه النافذة بخروج أموال الزكاة للخارج، حيث يجب أن تخضع لرقابة الجهات المختصة بالدولة وأن يخصص أغلبها لدفع رسوم الطلاب بالداخل، ويكون في كل محافظة مكتب لتسديد هذه الرسوم تحت إشراف وزارة الشؤون حتى يأخذ كل طالب حصته من دفع رسومه وألا تكون للجان يد لها وأن تعطى الزكاة لمكاتب تابعة لوزارة الشؤون لا للجان والمبرات.

