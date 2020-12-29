تدريس قواعد النحو العربي.. لماذا.. وكيف؟

آراء

لا يستطيع أحد أن ينكر بأن معظم قواعد النحو للغة العربية الفصحى... صعبة، ولاسيما على النشء، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية بعضها لفهم المعاني أو تقويم اللسان! ونظرا إلى خبرتي الطويلة في تدريس مادة اللغة العربية والتي تمتد لأكثر من أربعة وأربعين عاما، فإنني لا أرى أهمية قصوى لتدريس الكثير من قواعد اللغة العربية لطلابنا وطالباتنا في المدارس الحكومية والأهلية والخاصة وفي جميع السنوات الدراسية ، لأنها صعبة الفهم، والحفظ والتطبيق.. وفي حالة وجود من يفهمها، سنجده ينساها بعد وقت، قصر أم طال، لأنه لا يستخدمها في تخاطبه اليومي مع الأهل والجيران والأصدقاء ولا يحسن توظيفها في معظم كتاباته.

إذن، لنكتف بتدريس النشء في مدارسنا، قواعد النحو «السهلة» التي تساعده على فهم الكلام... أو نطقه بسلاسة!

مثل: جملة المبتدأ والخبر، وجملة الفعل والفاعل، وما يتعلق بكل منهما من موضوعات مثل أنواع الخبر وإعراب الفاعل والمفعول به، مع التوسع بهما في كل مرحلة من مراحل التعليم الثلاث، ولنترك القواعد النحوية الصعبة لمن يريد أن يتخصص في دراسة اللغة العربية في الكليات والمعاهد بعد ذلك.

والقواعد النحوية الصعبة التي لا فائدة منها للنشء حتى في المرحلة الثانوية، كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: لا النافية للجنس، أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير، وأسلوب المدح والذم، وأسلوب الاختصاص،إعراب المستثنى، إعراب المنادى، الأسماء الخمسة والتي هي ستة عند العرب القدامى، الجمل التي لا محل لها من الإعراب، ملحقات جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والمثنى، وظن وأخواتها،المفعول معه، اسم المرة، اسم الهيئة، اسم الآلة، عمل اسم الفاعل واسم المفعول... وغير ذلك كثير مما أفردت لها كتب مطبوعة فاخرة تكلف الملايين من دون طائل! وكتابة التلاميذ في دفاتر «التعبير» خير شاهد.

طبعا، بدعوتنا هذه سنرمى بالحجارة من المتزمتين والمزايدين .. ودعاة الفعل الماضي.. والمدّعين بحبّ اللغة العربية ودارسيها باعتبارها لغة الحضارة والثقافة والدّين، وأنا لا أعرف ما علاقة تدريس مواضيع نحوية لا تسهم بفهم الكلام او التعبير الصحيح عن مكنونات النفوس والعقول... ولا بتقويم اللسان، بحب اللغة العربية لغة الآباء والأجداد؟! فالإنسان يستطيع أن يعبّر تعبيرا مفيدا وممتعا من دون مراعاة لمعظم قواعد اللغة.. والدليل أن هناك قسما في كل مطبوعة صحافية يطلق عليه قسم «التصحيح» وهو مختلف تماما عن قسم التحرير أو الكتابة.

ثم إن أي دعوة مثل دعوتنا هذه تلقى عند عرضها، الاعتراض ثم تفرض نفسها، ففي النهاية لا يصح إلّا الصحيح، وأنا أذكّر إخواني مدرسي اللغة العربية وحماتها.. بالدعوات السابقة لإلغاء تدريس مادة «العروض» في الشعر، من دروس النشء السابق، والكثير من موضوعات «الصرف» وقتها قامت الدنيا ولم تقعد، لكننا الآن لا ندرّس العروض ولا موضوعات الصرف الصعبة، ولم يعد هناك اعتراض على هذا أو ذاك، لأن الكل صار مقتنعا بأن هناك مواد علمية أهم من تدريس العروض الذي لا يجيده أو يستخدمه إلا شاعر «موهوب» والأهم اننا لسنا في عصر الشعر، نحن في عصر العلم، حتى الشعر ليس بأوزانه أو بحوره الشعرية التقليدية ولكن بما ينبض من مشاعر وأفكار واحاسيس.. وألفية ابن مالك ليست شعرا وكلمات نزار قباني كلها شعر..!

المهم: لنخفف من قواعد النحو على النشء بتدريس السهل منها دون سواها من الصعب الذي لا دخل له في فهم المعنى أو المختلف عليه في المدارس النحوية القديمة أو الذي يعد من باب «الفذلكات» النحوية التي كان مخترعو النحو العربي آنذاك مولعين فيها لغياب أو قلة العلوم العلمية في وقتهم، فهناك من العرب ¯ كما تقول كتب النحو ذاتها ¯ يقصرون الإعراب بالألف رفعا ونصبا وجرا للمثنى وكذلك للأسماء الستة وهناك من يأخذ بلغة «أكلوني البراغيث» بدلا من أكلني البراغيث او أكلتني البراغيث... التي يجمع عليها جمهور النحاة كما يفيد كتاب النحو لابن هشام... وغيره.!

والأهم أن نعتمد التدريبات والتمرينات والتطبيقات عند تدريس قواعد النحو وليس الشرح وأن تخصص لعلامة النحو في الاختبارات درجة قليلة مقارنة بدرجة الشعر والقراءة أو النصوص والاطلاع، لأن المهم في تدريس اللغة العربية أن يقرأ الطالب جيدا ويكتب أو يعبر جيدا، وهذا يجرّنا إلى بيان أهمية التركيز في تدريس اللغة العربية للنشء على كثرة القراءة المعبرة، المؤثرة، التي تتمثل أو تمثّل المعنى، لأن الهدف من القراءة هو النطق السليم والتأثير بمن يسمع، إن كانت جهرية، والقدرة على القراءة بالنظر من دون تحريك الشفاه، إن كانت صامتة، والفهم واستخلاص الفكر الجزئية أو استنتاج الفكر الرئيسة، إن كانت القراءة قراءة استماع.

ويجرنا الحديث عن تدريس اللغة العربية، المناسب والمفيد والممتع للنشء إلى أهمية تجنب شرح أو التكليف بدراسة علم البيان (تفصيلا) لأن فيه موضوعات ¯ كالنحو ¯ لا تقدم أو تؤخر في القدرة على التعبير السليم لدى الطلاب، فإذا كان الطالب يحتاج إلى شرح مبسط عن التشبيه والاستعارة والكناية، فما حاجته للتشبيه الضمني... والاستعارة التمثيلية وغيرهما من الصور البيانية الصعبة التي تفرد لها الوزارة كتبا لطلاب الثانوية وطالباتها،تشغلهم عن تلقي العلوم المفيدة لهم ولغيرهم؟!

أليس من المناسب للتلاميذ تنمية تذوقهم بجمال اللغة من خلال أبيات النصوص التي يدرسونها بدلا من أسئلة جافة في اختبارات معظم أسئلتها من غير الأسئلة التي مرت على التلاميذ طوال سنتهم الدراسية ما يجعل الذي يدرس الكتاب المقرر ويجيب عن أسئلته يتساوى مع من لم يقرأه ويحرص على معرفة إجابات أسئلته..؟!

وبمناسبة ذكر النصوص المقررة فإن من الأهمية التركيز على النوعية الجيدة من النصوص لا عددها وخصوصا في المدارس الأجنبية التي تدرس اللغة العربية للعرب فيها، فمن الغبن أن يكلف الطالب في المدرسة الأجنبية بالمنهج نفسه الذي يكلف فيه الطالب في المدرسة العربية حكومية كانت أو خاصة...!

عموما، علينا الاهتمام بالكيف لا بالكم في تدريس النصوص والقراءة... والأهم، اختيار المناسب منها الذي يسهم بالفعل في إثراء الحصيلة اللغوية والثقافية للطالبة أو الطالب، وفي الوقت ذاته يفيده بالأفكار النيرة ويزوده بالقيم الإنسانية، قيم الخير والحق والجمال...! من كتاب «عدنانيات فلسطينية».

وللكلام بقية..

