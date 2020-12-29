أوضاعنا الاقتصادية الخطرة!

الاخيرة

أوضاعنا الاقتصادية كارثية، كما أظهر تقرير جريدة «النهار» على صدر صفحتها الأولى ليوم الأحد الماضي، وزاد الطين بلة، أنه مقابل الهدر الحكومي هناك هدر نيابي، عبر المقترحات الشعبوية غير المسبوقة في تاريخ دول العالم، لقد اصبحت الخزينة العامة أقرب لتانكي يصب فيه أنبوب سعته 2 ملم، وفي أسفله هناك تسابق حكومي- نيابي لوضع أنابيب 10-15 ملم تأخذ منه ، لذا لا يمكن لذلك التانكي أن يمتلئ طالما أن الصادر أكثر من الوارد.

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علينا أن نرى في الجانب الحكومي، إلغاء بعض المشاريع الحكومية الكبرى خاصة التي لا مردود مالياً حقيقياً لها، بل تحتاج للصرف عليها مرتين، الأولى لإنشائها والثانية لتشغيلها السنوي، كونها لم تنشأ على دراسة جدوى اقتصادية، وستبقى خاسرة طوال الوقت، وعالة على المال العام وخير مثال مشاريع مثل المترو والسكك الحديد، التي تخسر حتى في الدول الثرية كثيفة السكان والمنتجات الصناعية كحال دول الاتحاد الأوروبي.

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كما يجب تحويل المؤسسات والشركات الحكومية للربحية، تمهيداً لخصخصتها اللاحقة، فلن يشتري أحد مؤسسة أو شركة حكومية خاسرة، قائلاً للحكومة أوقفوا الصرف عليها فإن جيبي سداد عنكم «!»...

إن طريق الخصخصة في جميع أنحاء العالم يمر بالربحية، كما يمر بوجود تشريعات، وهيئات تقرر أياً من الشركات الحكومية يتم خصخصته قبل الآخر، كما يمر عبر تعيين الأكفاء، الأمناء، الأذكياء، في الشركات والمؤسسات الحكومية، كي تتحول للربحية، وتصبح رافداً للمال العام وليست عالة عليه.

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ويجب أن يمتنع النواب الأفاضل، عند تقديم مقترحات ذات كلفة مالية لا مثيل لها في الدول الأخرى، ولم توضع لها مخصصات في الميزانية العامة للدولة، فاستمرار تقديم المقترحات الشعبوية باهظة الكلفة، يعني زيادة الضغوط على سعر صرف الدينار الكويتي في بلد يستورد كل شيء، ولن يستفيد المواطن من أي زيادة أو منحة متى ما أنهار سعر صرف العملة، كما حدث في دول الإقليم، كحال تركيا وإيران والعراق ولبنان... إلخ

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مقال الوزير السابق عبدالوهاب الهارون في «النهار» قبل يومين والذي اقترح ضمنه استبدال الدعم الحكومي للسلع بدعم نقدي للمستفيدين يجب أن يوضع ضمن روشتة العلاج الحكومي للوضع الاقتصادي الراهن.

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آخر محطة: عشت في دول الشرق الأقصى عندما انهارت عملتهم عام 1997، وبحق، فانهيار العملة هو بمثابة غزو آخر، حيث يفتقد على حين غرة، ودون سابق إنذار الأمن والاستقرار السياسي، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من هول ما يرون وما يعانون.

