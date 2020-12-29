عراقية تطلق مشروعاً للقراءة بالمجان على أرصفة الطرقات

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استبرق الزبيدي عراقية تعشق القراءة، أطلقت مشروع الكابينة الثقافية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد لتحقيق رغبات الشباب الساعين لتنمية وتطوير هذه الهواية، والذين يعرفون قيمة القراءة كمصدر أساسي للمعرفة والثقافة. وضعت الزبيدي كابينات تضم آلاف العناوين، وفي علوم مختلفة، على أرصفة الطرق في الأماكن العامة أمام المارة، وذلك لتسهيل الحصول عليها من الراغبين بالمجان مقابل وضع اسم ورقم جوال الشخص.

وقالت لقناة «الجزيرة» القطرية أمس «تعلقت بالمطالعة وأنا في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، وكنت أجمع قصص الأطفال، واستمر الشغف لدي حتى بعد إنهاء الدراسة وتخرجي».

وتابعت «كانت الفكرة غريبة لدى الكثيرين .. كان الناس في البداية يستفسرون كثيرا عن الكابينات وسبب وضعها في الطرق وكيفية التعامل معها إلا أنه وبمرور الأيام أصبحت واضحة المعالم وذاع صيتها».

واليوم نجد المئات وربما الآلاف يتوافدون لاستعارة الكتب مقابل ترك الاسم ورقم الهاتف وصورة مصورة لبطاقته الشخصية، أو وضع كتاب آخر بدل الذي يستعار، وختمت الزبيدي «أصبحت كابينة ديالى الثقافية اليوم نافذة علمية وثقافية لأهالي المحافظة».

