6 أغذية للوقاية من «كورونا» وعلاجه

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قام العلماء بتسمية المنتجات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا وتخفيف مسار المرض عند الإصابة، ومنها الشوكولا الداكنة، مستخلص بذور الجريب فروت، الكفير، التونة والمادة الحافظة E234، والأعشاب البحرية.

ويبحث العلماء عن طرق لتقليل خطر الإصابة بـ «كوفيد-19» ومنع تطور مسار العدوى الحاد، بحثا عن علاجات فعالة لفيروس كورونا، وكشفت صحيفة «ديلي ميل» أكثر العناصر شيوعا وبأسعار معقولة التي يمكنك شراؤها من السوبر ماركت. ويمكن تصنيفها إلى 6 منتجات: التونة، الشوكولاتة الداكنة، مستخلص بذور الجريب فروت، الكفير (الزبادي)، المادة الحافظة E234 وأخيرا الأعشاب البحرية.

