نقابة الممثلين المصريين ترفض التحقيق مع رانيا يوسف

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كشف نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، أمس، عن مفاجأة بشأن إجراء تحقيق مع الفنانة المصرية، رانيا يوسف، حول تصريحها الجريء لفضائية عراقية. وبحسب موقع «إي تي بالعربي»، فقد نفى زكي إجراء اجتماعات في النقابة بشأن تصريح رانيا يوسف، وأشار إلى أنه لا يوجد أي نية لمعاقبتها. كما أكد أشرف زكي في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم» أنه «لن يعقد اجتماع مجلس لإدارة النقابة من أجل فستان أو كلمة».

وكانت رانيا يوسف حذفت تصريحها المثير للجدل من صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بعد تعرضها لهجوم وانتقادات شديدة. وتحدثت رانيا يوسف في «برومو» لقاء تلفزيوني أجري معها لصالح فضائية «الرشيد» العراقية، وسيعرض كاملا في أول أيام عام 2021، بأنها ليست بمفردها التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية، ولكن هناك فنانات أخريات يفعلن ذلك.

