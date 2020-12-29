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الأمير هاري يفاوض إليزابيث الثانية للعودة إلى الحياة الملكية


من المقرر أن يقوم الأمير هاري وزوجته ميغان بالحديث وجها لوجه مع الملكة إليزابيث الثانية، خلال زيارته القادمة للمملكة المتحدة، لإقناعها بإعادة النظر في الاتفاق الذي أقرته سابقا MEXIT، والذي مدته 12 شهرا.
وكانت الملكة وافقت على الاتفاق قبل موافقتها على انسحابهما من الحياة الملكية، لتأمين اتفاق دائم لصالحهما يسمح لهما بالاستمرار بالانتماء إلى العائلة المالكة والحصول على معاملة أفراد العائلة المالكة غير الممثلين لحكومة الملكة مع الاستمرار في الإقامة في الولايات المتحدة. ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، تقريرا يشير إلى أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أبديا رغبتيهما في إعادة النظر في الاتفاق الخاص بمغادرتهما الحياة الملكية، خلال مكالمات فيديو جمعتهما بالملكة خلال الأشهر الماضية. وكذلك المكالمات التي جمعت الشقيقين هاري وويليام ووالدهما الأمير تشارلز بشأن التفاوض حول العودة إلى الحياة الملكية.
من جانبه، قال المؤرخ الملكي أندرو مورتون: إن «هاري وميغان يرغبان في العودة إلى المملكة المتحدة في العام المقبل، ويخططان للقيام بذلك فور انتهاء أزمة جائحة كورونا».


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