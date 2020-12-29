2021.. سنة الجائحة للقياديين المتقاعسين

مال وأعمال

2021 ستكون سنة جائحة تصيب 30 في المئة من القيادات الحكومية على الأقل، هذا ما توقعته مصادر مطلعة لـالنهار، كاشفة النقاب عن التوجه لتأسيس قاعدة انجاز للموظفين والقيادات، بغرض تقييم الأداء في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، مشيرة الى ان التقييم يستهدف فلترة العناصر المعرقلة للانجاز.

ولفتت المصادر الى ان اعادة هيكلة الجهاز الاداري من بين مطالب الاصلاح الذي تستهدفه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، في ظل الوتيرة المتسارعة لتصحيح الاختلالات التي تعانيها المشاريع المدرجة في خطط التنمية من تعثر وسوء انجاز.

وأوضحت ان تلك المشروعات التي طال انتظارها لا تزال دون مستوى الانجاز بسبب البيروقراطية وسوء التنسق بين الجهات المعنية.

واستدركت بالقول هناك هدر مالي كبير يستنزف قدرات الدولة، بسبب غياب التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية وهو ما يؤثر سلباً على مستويات الانجاز في مختلف القطاعات.

ووفق احدث الأرقام الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فقد بلغ مستوى الانفاق على مشروعات التنمية للعام المالي الحالي 2020/2021، مبلغ 450.69 مليون دينار من اجمالي الانفاق المقدر على مشاريع التنمية بحدود 1.7 مليار، ما يعني ان نسبة ما تم انفاقه بشكل فعلي لم يتعد 25 في المئة من الاجمالي، لتظل 75 في المئة من اجمالي قيمة المشاريع المدرجة دون انفاق.

وفي حين تستهدف الحكومة الاسراع بوتيرة المشاريع التنموية المنجزة، حيث لم تسجل 126 مشروعاً المدرجة في خطة التنمية اي انجاز يذكر حتى الآن، وظلت 7 مشاريع قيد التسليم، و56 مشروعاً في مرحلة التنفيذ و53 مشروعاً في مرحلة التحضير، في حين ظلت 10 مشاريع في خانة الانتظار ولم تبدأ بعد رغم مرور 9 اشهر من العام المالي 2020/2021.

ووفق الأرقام الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، انفقت الكويت بشكل فعلي اكثر من 29 مليار دينار على خططها التنموية في 11 عاماً دون تأثير ملموس على تنويع مصادر الدخل، حيث لا يزال حلم تنويع مصادر الدخل مكانك راوح، والخطط التنموية لا تزال حبراً على ورق حتى الآن رغم تأكيد الحكومات الكثيرة المتعاقبة على اهمية تنويع مصادر الدخل منذ عقود كثيرة مضت.

