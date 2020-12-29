ترامب وقَّع خطة الإنعاش الاقتصادي تحت الضغط

مال وأعمال

وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بضغط من جميع الأطراف، وبعد ايام من الرفض، على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح اعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من «كوفيد- 19».

كما وقع ترامب قانون تمويل الوكالات الفيدرالية وهو ما سيمنع حصول اغلاق حكومي، حسب بيان للبيت الأبيض.

وقبل توقيعه، قال ترامب الأحد متوجهاً الى الاميركيين ان هناك اخباراً سارة بخصوص مشروع قانون حزمة الاغاثة المتعلق بفيروس كورونا الجديد.

وكان ملايين الأميركيين المتضررين من وباء «كوفيد-19» يواجهون خطر خسارة اعانات البطالة الأحد، بسبب رفض ترامب في وقت سابق توقيع حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي اقرها الكونغرس.

وهدد الأمر ايضاً باغلاق حكومي بحلول اليوم الثلاثاء لأن حزمة الاغاثة جزء من مشروع قانون اكبر للانفاق، رغم ان النواب كان يمكن ان يوافقوا على تمديد مؤقت آخر للحفاظ على عمل الحكومة.

انتهت صلاحية برنامجين فيدراليين لاعانات البطالة تمت الموافقة عليهما في مارس كجزء من خطة اغاثة اولية لمواجهة فيروس كورونا، منتصف ليل السبت، ما ادى الى قطع المساعدات عن نحو 12 مليون، وفقاً لمركز ابحاث مؤسسة القرن. وحزمة الاغاثة البالغة 900 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس بأغلبية ساحقة الاثنين بعد اشهر من المفاوضات، ستمدد تلك الاعانات بالاضافة الى مزايا اخرى من المقرر ان تنتهي صلاحيتها في الأيام المقبلة.

لكن في اليوم التالي للموافقة على مشروع القانون، كان ترامب قد احبط كل الآمال التي اسفرت عنها جهود النواب التي تأخرت طويلاً، واصفاً مشروع القانون بأنه «وصمة عار» في مقطع فيديو نُشر على «تويتر»، وأشار في بادئ الأمر الى انه لن يوقعه.

