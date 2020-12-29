«رهينة كورونا».. ما الذي ينتظر اقتصاد العالم في 2021؟

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يطوي العالم صفحة العام 2020 الاستثنائي، مستقبلا العام الجديد بتفاؤل حذر وتوقعات بتعافٍ تدريجي للاقتصاد العالمي، مدفوعا بلقاحات فيروس كورونا، وسط غموض ومخاوف من تداعيات السلالة الجديدة وأثرها، مما يجعل كل السيناريوهات مفتوحة ورهينة بتطورات الجائحة.

ويراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام الحالي، ما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات اي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.

المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين الى ثلاثة اعوام على الأرجح؛ من اجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما اكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قبل ايام.

هذا ما اكده المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال امين الوصال، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، شدد خلالها على انه «في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ ايام قليلة وعمليات الاغلاق التى طالت اهم الاقتصادات الأوروبية، اصبح القول بتوقعات اقتصادية اشبه بالتنجيم، ومن ثم فان الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو اقرب الى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة».

1 - السيناريو الأول: السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5 في المئة في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، امراً مقبولاً، بل ويمكن توقع معدل نمو اعلى فى ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين الى العودة للمسار الطبيعى للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي الى اعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت الى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه.

2 - أما السيناريو الثاني، فمرتبط بصعوبة السيطرة على النسخة المتحورة من الفيروس، وانضمام بعض الدول لعملية الاغلاق بما له من تبعات اقتصادية، الا ان الأمور في هذه الحالة لن تكون اسوأ من بداية الجائحة، وذلك في ظل الخبرة التي اكتسبها الأفراد واكتسبتها الحكومات في التعامل مع الجائحة واعتياد الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

