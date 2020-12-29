«كورونا» كلف ألمانيا 391 مليار يورو

مال وأعمال

قدر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية خسائر الاقتصاد الألماني من جائحة «كورونا» بنحو 391 مليار يورو، بعدما خسر حتى الآن 212 مليار يورو، وذلك بحسب دراسة اجراها المعهد لصالح صحيفة «دي فيلت»، وقارنت الدراسة النمو الفعلي والمتوقع للاقتصاد مع ما يسمى بالنمو المحتمل بين سنتي 2020 و2022، وكيف كان سيظهر مدى قوة الاقتصاد لولا «كوفيد -19». واستندت حسابات المعهد الى افتراض ان عدد الاصابات سينخفض بالفعل في الربيع المقبل، وأن الاقتصاد سيبدأ تدريجياً بالتعافي. وقال رئيس المعهد مارسيل فراتزشر: «اذا لم ننجح في خفض عدد الاصابات بشكل كبير بحلول شهر مارس المقبل، فستكون هناك كارثة». وتوقع ان تضرب الافلاسات الشركات الألمانية بعد نفاد مساعدات الدولة.