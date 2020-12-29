الأسهم الأوروبية قفزت بفضل التحفيز الأميركي

مال وأعمال

ارتفعت الأسهم الأوروبية بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة طال انتظاره، في حين دعمت حزمة تحفيز أميركية سخية شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر. وقع الرئيس الأميركي حزمة مساعدات مالية وانفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار بعدما رفض في بداية الأمر اقرار التشريع الذي يعيد اعانات البطالة للملايين ويجنب الحكومة الاتحادية اغلاقا في أزمة من صنع يديه. وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي 0.5 بالمئة، وحققت أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة أكبر المكاسب. وتدعمت المعنويات كذلك بانطلاق برنامج تطعيم في أوروبا، لينعش الآمال في اختفاء الجائحة بحلول النصف الثاني من 2021 وتعاف اقتصادي قوي.

