الكويت» ارتقت بتجربة الألعاب الإلكترونية

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، عن طرحها خدمة ProPing، خدمة منصة الألعاب الأولى والرائدة بالكويت والمقدمة سابقا عن طريق شركة FASTtelco عبر الالياف الضوئية.

وقد عملت الشركة على تطوير وتقديم خدمة ProPing عبر شبكة الجيل الخامس، حيث أصبحت الخدمة متوافرة وبضمانات تأكيدية ما تتيح للمستخدمين خط تواصل مباشر مع أكبر أنظمة ومواقع الألعاب العالمية.

وتعليقا على اطلاق هذه الباقات، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «جاء اطلاق هذه الباقات والمنتجات الجديدة من مبدأ سياسة العمل على تطوير جودة ومضمون المنتجات. ويكمن انطلاق هذه الخدمة من أساس تطوير البنية الأساسية للشبكات الخاصة بالشركة. وتعتبر شركة Ooredoo الأولى في دولة الكويت بتقدم خدمة ثابتة لجميع للعملاء عن طريق شبكة الجيل الخامس دون اضافة أي أجهزة اضافية».

وبالنظر الى البنية التحتية، يمكن نجاح هذه الخدمة لربطها بمنظومة Ooredoo السحابيه – Ooredoo Data Center - كونها الوحيدة المرتبطه مباشرة مع شبكة امازون السحابيه باكورة التعاون مع شركة بتلكو البحرينه والمعلنة عنها سابق.

وأضاف البابطين: «الجودة بالخدمة وتقديم الخدمات الفريدة هو ما يميز أسس تقديم الخدمات بالشركة حيث نقوم باستمرار بابتكار منتجات وخدمات جديدة بناء على آراء واحتياجات عملائنا المتغيرة، بحيث تعطيهم هذه الباقات ذات أسعار مختلفة خيارات عدة للاستمتاع ليس بسرعات أعلى للانترنت فحسب، ولكن بجودة ومنظومة تلبي احتياجات كافة الاحتياجات».

واختتم كلامه قائلا: «قمنا بتطوير البنية التحتية لشبكتنا بهدف تحسين السرعة ورفع كفاءة الجودة وقابلية التوسع، مما ساعدنا على المحافظة على قدرتنا التنافسية في بيئة الأعمال سريعة التطور اليوم وتسريع الابتكارلشركتنا».

عشاق الألعاب الالكترونية أصبح بامكانهم التمتع باللعب مع انترنت سريع وموثوق وثابت من خلال باقات انترنت ProPing 5G المقدمة من Ooredoo الكويت ابتداء من 30 ديناراً فقط و خدمة الألياف الضوئية الخاصة بالمنازل من FASTtelco ابتداء من 40 ديناراً فقط، متضمنة سرعات ألياف ضوئية تبلغ 50 ميجابت او 100 ميجابت في الثانية. تعتبر الباقات الجديدة مثالية للعملاء محترفي اللعب عبر الانترنت بجودة وسرعة ومعدل استجابة عال.

وكانت Ooredoo الكويت قد صممت باقات ProPing 5G تلبية منها لرغبات ومتطلبات عملائها المتغيرة، فقد استجابت لهم عن طريق ابتكار مثل هذه الباقات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم.

