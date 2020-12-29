الحساوي: إصدار مجلة المصارف إلكترونياً بحلة عصرية ومتجددة

مال وأعمال

كشف الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ورئيس تحرير مجلة المصارف، الدكتور حمد الحساوي عن انطلاق مجلة المصارف بحلتها الالكترونية الجديدة المواكبة للعصر والتكنولوجيا الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي AlmasarefOnline@.

واضاف الحساوي: كما كانت مجلة المصارف مواكبة لأعمال البنوك وأنشطتها منذ تأسيسها، ستبقى على النهج ذاته في اصداراتها الالكترونية، وستتوسع في نشر المحتوى على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها لتحاكي الشريحة الأكبر من المهتمين بالشأن المصرفي والاقتصادي.

وتابع قائلا: كرّست مجلة المصارف جهودها على مدى السنوات الماضية لتقديم أفضل محتوى في المجالات المصرفية والاقتصادية بمختلف أنواعها، واليوم، تخطو «المصارف» نحو آفاق جديدة باصدارات الكترونية عصرية، تحاكي التطور الرقمي بنهجٍ مبتكر يرسخ الشفافية ويعزز حضورها الكترونيا وعلى منصات التواصل في الأوساط الاقتصادية والمصرفية

واوضح ان اصدارات «المصارف» الاكترونية ستكون على مستوى طموحات وتطلعات قرائها ، على أمل الاستفادة من المحتوى الغني الذي تقدمه مجلة المصارف من تحليلات ومقالات وحوارات وموضوعات مصرفية واقتصادية متنوعة.

واشاد الحساوي بجهود القائمين على المجلة معربا عن تقديره لدور الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة والتي تضم كلا من: أ.عامر التميمي، د.صادق أبل، د.سعادة الشامي، طارق الصالح وهبة عيتاني. كما أشاد بدور مدير التحرير فجر القناعي مثنيا على جهودها المتميزة وبصمتها في تطوير محتوى مجلة المصارف بحلة عصرية جديدة.

