البنوك.. إجازة الأحد

مال وأعمال

صرحت شيخة العيسى مديرة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت بأن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الأحد المقبل باعتباره عطلة رسمية بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 4 يناير 2021، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

