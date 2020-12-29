«برقان» كشف عن الفائزين بالسحب اليومي وربع السنوي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين بالسحب اليومي والربع سنوي يوم الاحد الموافق 27 ديسمبر وذلك عبر برنامج «الديوانية» الذي يعرض على اذاعة مارينا أف أم. وبالاضافة الى حصول خمس فائزين على جائزة نقدية قدرها 5000 دينار، حصل رابح واحد على الجائزة الربع سنوية، حيث ربح الفائز جائزة قيمتها 125 ألف دينار كويتي. وأقام بنك برقان أيضا مسابقة مميزة فاز فيها مستمعو برنامج «الديوانية» ببطاقات مسبقة الدفع.

وقد فاز سريدهاران سونداريسان بالجائزة الربع سنوية بقيمة 125 ألف دينار. وكان الحظ في السحوبات اليومية التي تبلغ قيمتها 5000 دينار من نصيب: محمد مهدي غالب بعلبكي، هيا علي عبدالعزيز القطيفي، عالية احمد عبدالعزيز القطامي، الاء سالم خليل الرامزي، ونبيل يوسف أسعد العبدالله

وبهذه المناسبة، تحدثت الحنين الرميحي، مساعد مدير عام – التسويق وتطوير المنتجات، خلال البرنامج عن مميزات حساب يومي على أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يتيح الفرصة أمام العملاء لربح 5000 دينار يوميا.

يشجع بنك برقان الجميع على فتح حساب «يومي»/ أو زيادة ودائعهم حيث ترتفع فرصهم في الفوز. كلما زادت نسبة الايداع، كلما زادت احتمالية الربح.

