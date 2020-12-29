سوق الـ«بيتكوين» فوق 500 مليار دولار

مال وأعمال

قفزت القيمة السوقية الاجمالية لجميع عملات «بيتكوين» المتداولة في العالم الى أكثر من 500 مليار دولار أميركي، وذلك بعد أن سجلت مكاسب كبيرة خلال عطلة عيد الميلاد ونهاية الأسبوع ووصلت الى مستويات غير مسبوقة متجاوزة حاجز الـ28 ألف دولار، لتكون قد ارتفعت بأكثر من 50% خلال أيام قليلة.

ووصلت القيمة المجمعة لجميع عملات البيتكوين المتداولة في العالم الى نصف تريليون دولار لأول مرة على الاطلاق مع استمرار تسجيلها ارتفاعات صاروخية، ليصبح سوق «بيتكوين» منافسا لشركات عالمية عملاقة من حيث القيمة السوقية، مثل «أبل» و«فيسبوك» و«تيسلا».

وبحسب تقرير لموقع «أسيت داش» الاقتصادي، اطلعت عليه «العربية.نت» فان «بيتكوين» أصبحت تحتل الآن المركز الحادي عشر بين أكبر الأصول العالمية، خلف عمالقة مثل «فيسبوك» و«أبل» و«وول مارت» و«سامسونغ»، كما تقدمت على شركة «فيزا» العالمية يوم الأحد مما يجعل من «بيتكوين» أكبر خدمة مالية في العالم بعد أن أزاحت «فيزا» عن هذا العرش.

وخلال يوم واحد فقط في عطلة نهاية الأسبوع قفزت عملة البيتكوين بحوالي 15% لتصل الى 28 ألف دولار. وارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 50% منذ الأسبوع السابق لعيد الميلاد. وتسارعت وتيرة الارتفاع في «بيتكوين» الأسبوع الماضي بعد أن كشف مدير صندوق استثمار بريطاني عملاق أنه اشترى ما قيمته 745 مليون دولار من البيتكوين، مما دفع العملة الرقمية، وهو ما دفعها الى ما فوق مستوى سعر 20 ألف دولار لأول مرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي باع فيه المستثمر البارز في بيتكوين نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستشارات المالية (deVere)، نصف ممتلكاته هذا الأسبوع.

وقال في بيان عبر البريد الالكتروني: «لقد بعتُ نصف ما لدي من بيتكوين حيث وصلت الى أعلى مستوى لها على الاطلاق». وتابع: «لماذا؟ لأنه يجب التعامل معها الآن كأي استثمار آخر - وهذا يعني، حيثما أمكن ذلك، من الأفضل قم بالبيع بسعر مرتفع وأعد الشراء عند الانخفاضات».

وأضاف: «المكاسب المستمرة في سعر البيتكوين جعلت العملة الرقمية هي الأصول الأفضل أداء لعام 2020، بزيادة تزيد عن 200%. على هذا النحو، شعرتُ بأن الوقت مناسب لجني الأرباح».

وقال: «يجب ألا يكون هناك سوء فهم بشأن قراري بالبيع. لا يرجع ذلك الى نقص الايمان بعملة البيتكوين، أو مفهوم العملات الرقمية، وانما هو لجني الأرباح الآن وشراء المزيد لاحقا».

