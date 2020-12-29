عودة «النملة» إلى شركة مدفوعات

مال وأعمال

قبل شهرين، كان المستثمرون العالميون على أعتاب تبني مكاسب غير متوقعة لأكبر طرح عام أولي في العالم، الا أن ملايين الدولارات المستثمرة في مجموعة النملة التابعة لشركة «علي بابا» أضحت في خطر. أمرت الصين شركة آنت باعادة النظر في أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية - التي تمتد من ادارة الثروات الى الاقراض الائتماني الاستهلاكي والتأمين - والعودة الى جذورها كخدمة مدفوعات. وفي حين كان بيان البنك المركزي الصيني قصيراً في التفاصيل، الا أنه يمثل تهديداً خطيراً للنمو والعمليات الأكثر ربحاً لامبراطورية التمويل عبر الانترنت للملياردير جاك ما، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

