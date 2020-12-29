الحكومة باعت حصصاً حوّلها «الخاص» لاستثمارات مليارية

مال وأعمال

«القطاع الخاص الأكثر كفاءة في ادارة الاقتصاد»، هذا ما أثبتته تجارب الخصخصة التي أنجزتها الهيئة العامة للاستثمار ضمن برنامج التخصيص الذي نفذته وقتها، وتوقف في عام 2000.

عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر، أشار الى أن سجل الأسهم التي خصصتها الهيئة ضمن برنامج التخصيص والذي توقف في 2000، ضم 30 شركة جميعها مدرجة في بورصة الكويت.

وأوضح أن سعر المزاد لتلك الأسهم في معظم الأحيان كان أكثر من سعر السوق يومها، وسعر الاكتتاب هو للأسهم التي طرحت للاكتتاب العام والأولوية كانت لصغار المكتتبين، مضيفاً أن السعر عادة ما يكون بخصم عن سعر المزاد.

وأضاف، من الملاحظ أن تلك الأسهم أصدرت أسهم منحة على مر السنين بلغ بعضها ضعف الأسهم الأصلية. واستدرك البدر بالقول إن حصيلة التخصيص الاجمالية للهيئة حوالي 1.2 مليار دينار تقريباً.

وأشار الى أن قيمة بعض الأسهم التي تم تخصيصها، تصل قيمتها السوقية حالياً أكثر من مليار دينار، ضارباً المثل باحدي الشركات التي كانت قيمتها السوقية 100 مليون دينار قبل التخصيص، وكان عدد أسهمها قبل التخصيص 150 مليون سهم، حالياً تناهز ملياري سهم.

وقال البدر ان السر يكمن في ادارة القطاع الخاص للشركات التي تم تخصيصها والتي انعكست ايجاباً على الاقتصاد الوطني وأدائه.

وتطرق البدر لفوائد التخصيص التي تمت على تلك الأسهم، مشيراً الى أنها قامت بخلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما أن قيمتها المضافة تضاعفت بشكل كبير عما كانت عليه وأدت الى تحسن ملموس في نوعية الخدمات ومستواها، بالاضافة الى تحصيل أرباح ملموسة وبالعملة الأجنبية من نتائج أعمال الشركات في الخارج.

