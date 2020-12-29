البورصة تترقب تطبيق المرحلة الخامسة لخطة العودة

مال وأعمال

سيطر التباين على مؤشرات البورصة مع ارتفاع جماعي، عدا مؤشر السوق الأول الذي خالف باقي المؤشرات بتراجعه بمعدل 0.19 في المئة وبنحو 11.6 نقطة منخفضاً من 6069.46 نقطة الى 6057.78 نقطة. ويرى محللون ان السوق يمر حاليا بمرحلة الهدوء مع موسم الاجازات ومتابعة وضعية الاسهم في السوق خاصة ان الوضع الاقتصادي تبدو اشاراته خضراء مع بدء توزيع اللقاح لـ «كورونا» سواء محليا او عالميا ما يفتح الباب في الكويت لبدء تطبيق المرحلة الخامسة لخطة الفتح الاقتصادي بالاضافة الى عودة حركة الطيران واعادة النظر في الحظر المفروض على 34 دولة وبريطانيا.

وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 16 مليون دينار بنسبة 0.05 في المئة من 32.257 مليار دينار في جلسة الأحد، الى 32.273 مليار دينار في جلسة أمس، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 45 مليون دينار وبنسبة 0.19 في المئة من 23.758 مليار دينار الى 23.713 مليار دينار، في المقابل صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 62 مليون دينار لترتفع من 8.498 مليارات دينار الى 8.56 مليارات دينار. وقد شهدت البورصة ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.05 في المئة، وبنحو 2.7 نقطة من 5552.5 نقطة الى 5555.26 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 32.9 نقطة من 4534.1 نقطة الى 4567 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 51.7 نقطة وبنسبة 1.1 في المئة من 4612.26 نقطة الى 4664 نقطة. وارتفعت السيولة بنسبة بلغت 5.3 في المئة لتصل الى 17.38 مليون دينار مقابل 16.49 مليون دينار في جلسة الأحد، كما زادت أحجام التداول بواقع 11 في المئة لتصل الى 150.86 مليون سهم مقابل 135.6 مليون سهم. ومن جانبهم يرى محللون أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهدته البورصة في جلسة أمس، الا أن التماسك كان سيد الموقف نتيجة النشاط الايجابي في التداولات وسعي صناع السوق الى تأسيس مستويات سعرية محددة للاسهم خلال الجلسات الباقية من عام 2020.

وأوضحوا أنه على صعيد الوضع الصحي للبلاد فان الانخفاض الواضح في الحالات المصابة التي يتم الاعلان عنها يومياً، بالاضافة الى بدء وزارة الصحة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا الى البلاد، وهو ما خفف من الضغوط والمخاوف بتمادي انتشاره وعزز من آمال الانتعاش الاقتصادي العالمي. وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التأمين بنمو نسبته 1.36 في المئة، فيما تراجعت 3 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 1.70 في المئة.

وجاء سهم «فنادق» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 12.48 في المئة، بينما تصدر سهم «ثريــا» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.35 في المئة.

وتصدر سهم «الأولى» نشاط التداول على جميع المستويات بأحجام بلغت 61.35 مليون سهم جاءت بتنفيذ 848 صفقة حققت سيولة بقيمة 2.33 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الاقفال بنسبة 8.36 في المئة.

