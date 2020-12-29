20 % تراجعاً في صادرات الخام الكويتي لليابان

مال وأعمال

اظهرت بيانات حكومية يابانية ان صادرات الكويت من النفط الخام لليابان تراجعت للمرة الثامنة على التوالي في نوفمبر الماضي بنسبة 20?1 بالمئة عن العام السابق لتصل الى 6?26 ملايين برميل بما يعادل 209 آلاف برميل يوميا.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان الكويت بصفتها رابع أكبر مزود للنفط لليابان صدرت نسبة 9?1 بالمئة من اجمالي وارداتها من الخام.

وأضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض في نوفمبر الماضي بنسبة 21?7 بالمئة على أساس سنوي الى 2?31 مليون برميل يوميا بانخفاض للشهر الـ11 على التوالي.

واشارت الى ان الشحنات من الشرق الأوسط شكلت نسبة 93?0 بالمئة من الاجمالي بزيادة 3?9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات احتفظت المملكة العربية السعودية بصدارة قائمة مزودي اليابان للنفط على الرغم من انخفاض الواردات من المملكة بنسبة 10?7 بالمئة عن العام السابق الى مليون برميل يوميا تليها الامارات العربية المتحدة بـ 634 ألف برميل يوميا بانخفاض 29?9 بالمئة.

وأضافت ان قطر جاءت في المرتبة الثالثة بـ 239 ألف برميل يوميا وروسيا الخامسة بـ 107 آلاف برميل يوميا. وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.

