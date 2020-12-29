النفط يعوض خسائره رغم استقرار الطلب

مال وأعمال

قلص النفط خسائره،، بعد أن وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وانفاق عام بقيمة اجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.5% الى 51.04 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل الى 1.5% لتسجل 50.53 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4% الى 48.04 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي السوق في أواندا جيفري هالي، «مع توقيع الرئيس ترمب القانون، عوض النفط سريعا معظم خسائره أمس، وان كان كل من برنت وغرب تكساس مازال على انخفاض متواضع».

