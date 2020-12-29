الحكومة المصرية نفت زيادة أسعار البنزين

مال وأعمال

قالت الحكومة المصرية أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار «حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لانشاء وصيانة الطرق العامة».

‏وأوضحت وزارة البترول أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً الى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.

وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على انشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لانشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

