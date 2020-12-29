«زين» أطلقت «Zain Great Idea» بنسخة افتراضية

مال وأعمال

أعلنت «زين» المُزوّد عن إطلاق النسخة السادسة من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة، الذي يأتي هذا العام بنسخة افتراضية بالكامل للتقيّد بالاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كو?يد-19.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تُقدّم البرنامج بالتعاون المُشترك مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف إلى تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية (مقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة) التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة. وأوضحت «زين» أن برنامج Zain Great Idea يُقدّم فرصة مُتجددة للمواهب المحليّة ومجتمع ريادة الأعمال، إذ يعد واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها نجاحاً في بيئة الأعمال في الكويت تحت مظلة استراتيجيتها المُتكاملة للاستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث احتضنت من خلاله على مدى خمسة مواسم ناجحة مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية حتى هذا اليوم.

النسخة السادسة

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي: «نحن سعداء بالإعلان عن الإطلاق الرسمي للنسخة السادسة من برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، ولكن هذه المرة سيظهر في نسخة افتراضية بالكامل للتقيّد بالاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كو?يد-19».

وأوضح الخشتي بقوله: «لم تكن ظروف الجائحة عائقاً أمامنا لتجديد التزامنا أمام مُجتمع ريادة الأعمال، بل رأينا فيها تحدّياً لنُقدّم البرنامج بشكل أكثر تميزاً عن نسخه السابقة، فنحن في «زين» أول من يؤمن بتفوق التكنولوجيا كوسيلة فعالة وذات كفاءة عالية لتطوير المهارات وتدريب المواهب».

وتابع الخشتي قائلاً: «نجحنا على امتداد عشر سنوات هي عمر هذه المبادرة في تأهيل المئات من المُبادرين المُبدعين ممن يملكون أنشطة تجارية وشركات صغيرة ومتوسطة فاعلة، ليس فقط في السوق المحلية، بل وعلى مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية أيضاً».

وكشف الخشتي بقوله: «إن أبرز ما سُنقدّمه في هذه النسخة الافتراضية أن جميع المُشاركين ستكون لديهم فرصة للحصول على تمويل نقدي بقيمة 50 ألف دولار لسد النفقات التشغيلية والتجارية الخاصة بشركاتهم التكنولوجية الناشئة، وذلك بعد عرضها على لجنة الاستثمار التي شكّلناها بالتعاون مع شركائنا في شركة رساميل للاستثمار وBrilliant Lab».

وأعرب الخشتي عن تقديره لفريق العمل المُتميز من زين وBrilliant Lab وجميع الشركاء، على الجهد الكبير للخروج بهذه النسخة في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك لإعادة تصميم البرنامج بشكل افتراضي تماماً مع الحفاظ على مستوى الجودة والكفاءة.

جهد كبير

وقالت مدير إدارة الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال في زين الكويت هيا المانع: «سيتمكن المُشاركون النهائيون من الاستفادة من خبرات فرق زين العريقة في الجوانب الأساسية التي تحتاجها أي شركة ناشئة، مثل التسويق والإعلان، رعاية العملاء، العلاقات العامة، الشراكات الرقمية، الخدمات الإدارية والاستشارية والقانونية، وغيرها الكثير».

ومضت المانع في قولها: «كعادتنا في برنامج Zain Great Idea، سيحظى كل من يتم قبوله في بداية البرنامج بالمشاركة في المُعسكر التدريبي الذي سيُعقد افتراضياً على مدار أربعة أسابيع، وسيشمل ورش عمل تخصصية ومحاضرات تدريبية وحلقات نقاشية يُشارك فيها نُخبة من الأكاديميين والمدربين من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية مثل IE Business School وMIT وStanford وغيرها، هذا بالإضافة إلى جلسات استشارية فردية لكل مُشارك نهائي».

مشاريع متميزة

ومن ناحيته قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمُسرّعة المشاريع التكنولوجية Brilliant Lab ندا الديحاني: «أصبح برنامج ZGI اليوم مرجعاً لسوق المشاريع الناشئة المحلّي، حيث شهدت النسخ الماضية العديد من المشاريع التي واصلت التطور وجلب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى السوق الكويتية». وأضاف الديحاني: «شهدت العديد من المشاريع المُتميزة التي كانت جزءاً من هذا البرنامج، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر شركة «أرمادا» لتكنولوجيا الشحن والتوصيل، وتطبيق «هوت» المُختص بالقطاع الرياضي التكنولوجي، وتطبيق «بيمز» المختص بالقطاع التعليمي التقني، الذين كانوا ضمن أبرز المشاركين البارزين في النسخة الخامسة من البرنامج العام الماضي».

استحواذات جديدة

وذكر الديحاني أن العام 2020 شهد عملية استحواذ جديدة بين الشركات الناشئة والمتوسطة في السوق المحلي، منها استحواذ شركة «بروفيجن» على تطبيق «لعب» الذي كان أحد المشاركين البارزين في النسخة الرابعة من برنامج Zain Great Idea.

وتابع الديحاني: «أنصح أصحاب المشاريع الناشئة حديثة الدخول إلى السوق الكويتية أو الخليجية على التسجيل في النسخة السادسة من البرنامج والاستفادة من الخدمات المالية والإدارية والإعلامية التي يوفرها لهم».

واختتم الديحاني قائلاً: «يضع هذا البرنامج الاقتصاد الوطني والإقليمي لسوق المشاريع الناشئة على أسس قوية، وذلك لما يوفره من فرص عمل للشباب والتدريب الميداني المتميز الذي يصقل من مهاراتهم العملية ليشكلوا قوة عاملة منتجة ذات كفاءة ومعرفة علمية وعملية عالية».

وتُدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم باحداث آثار إيجابية في جميع نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرص فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.

فعالية «Zain Demo Day» الافتراضية

في نهاية البرنامج، سيتم استضافة المشاركين النهائيين في حفل Zain Demo Day الافتراضي، وهو الحدث الذي سيقومون من خلاله باستعراض شركاتهم الناشئة بصورتها النهائية أمام مجموعة من المستثمرين وشركاء الأعمال وغيرهم حتى تكون لديهم فرصة تحويل فكرة المشروع إلى مشروع تجاري مُربح.

شروط التسجيل في المعسكر الافتراضي

باب التسجيل في المعسكر التدريبي الافتراضي ولجنة الاستثمار سيكون مفتوحاً للأفراد من جميع الجنسيات من سن 21 عاما فما فوق، علماً بأن أولوية التسجيل ستتاح للشركات الناشئة الكويتية أولاً. على المتقدم أن يكون المؤسس أو المؤسس الشريك للشركة الناشئة، ومن الممكن تقديم مشروع واحد مشترك يضم أكثر من شخص (فريق جماعي)، علماً بأنه سيسمح لشخصين اثنين فقط من الفريق بالمشاركة في التجمع التدريبي في حال القبول، ويمكن أن تكون فكرة المشروع قابلة للتطبيق في الكويت أو أي دولة أخرى، كما يمكن أن تكون فكرة المشروع قابلة للتطبيق في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتتكون لجنة الاستثمار من أعضاء من كل من شركة رساميل للاستثمار، وBrilliant Lab وإدارة زين، وسيتم اختيار 10 شركات ناشئة من المعسكر التدريبي لكي تتقدّم إلى المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الدعم الإداري والإعلامي من زين، وسيتم توفير نسخ من الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنكليزية لكل متقدم للمعلومية والموافقة عليها، وفي حال حصول أي التباس بين النسختين، سيتم اعتماد النسخة العربية.

التسجيل

بعد الموافقة على الشروط والأحكام، يقوم المبادر بتسجيل فكرة شركته التكنولوجية الناشئة عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني في zaingreatidea.com وإرفاق أي مستندات أو مقاطع فيديو (إن وجدت) حول الفكرة.

التطوير المشترك

إذا اجتازت الشركة الناشئة قبول لجنة التحكيم، سيكون بإمكان المُبادر الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمساعدته في تعزيز شركته الناشئة بأفضل شكل ممكن، بحيث سيقوم بالاستفادة من الاستشارات، والتوجيه، والعروض، والاستراتيجيات.

