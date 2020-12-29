نبيل الحلفاوي يعتذر عن عدم المشاركة بسبب «كورونا»

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قرر الممثل المصري نبيل الحلفاوي، الاعتذار عن عدم المشاركة في أعمال درامية جديدة هذه السنة بسبب تصاعد الاصابات بفيروس كورونا في مصر خصوصًا بين الممثلين والفنانين.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الاصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي فصل الشتاء، ولمّا نشوف أخرتها».

واستطرد نبيل الحلفاوي بالقول: «لكن فاضل لي يوم أو يومان الشهر المقبل في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم، ربنا يعديهم على خير»، والجدير ذكره أن الحلفاوي يشارك في مسلسل «القاهرة كابول» المقرر عرضه في رمضان 2021 أمام طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي.

