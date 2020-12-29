«لؤلؤ» نجمة تنطلق من تحت الصفر

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حكاية مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر وتواجه صراعات ومشاكل كثيرة الى أن تحقق نجومية استثنائية في الدراما الاجتماعية التشويقية «لؤلؤ». تنطلق القصة من لحظة عودة لؤلؤ الفنانة الشهيرة الى مصر بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية والمواجهات. الجدير بالذكر أن مسلسل «لؤلؤ» هو من تأليف مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران واخراج محمد عبد السلام، وبطولة مي عمر، أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، حمدي هيكل، محمد غنيم وبمشاركة نيرمين الفقي وأشرف ذكي وآخرين.

