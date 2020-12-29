حسين المهدي: عندما «تضايقني» الدراما أعود إلى المسرح

إضاءات

«استمتع عندما يكون هناك «دويتو» ناجح ويكون في بال كل مشاهد سواء مع بثينة الرئيسي او هبة الدري او فاطمة الصفي وايضا من خلال تلك الشخصيات يجب ان يختلف مسار قصة الحب وكلماتها والـ «ستايل» يتغير وهناك امور عديدة تتغير الشخصيات والكلام» بتلك الكلمات صرح من خلالها الفنان حسين المهدي في حديثه الخاص الى «النهار» عن طبيعة «الدويتو» الفني الذي يجمعه مع فنانة يعمل معها وما طبيعتها.

وبسؤاله عن اللهجة الكويتية وخصوصيتها قال: بخصوص اللهجة فنحن ليس غريبين عليها ونحن من جيل تابعنا الرواد الكبار والفنانين العمالقة من خلال ماقدموه من اعمال بقت خالدة عبر الاجيال المتعددة مثل عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج وحياة الفهد وسعاد عبدالله وغيرهم من الفنانين الذين كان لهم تأثير على اجيال الفنانين وتعلمنا منهم خاصة ان هناك كلمات «غايبة» عنا وبدورنا نعلم الاجيال الذين بعدنا وايضا نستمد اصالة اللهجة من خلال ابائنا واجدادنا.

التميز

وعن تميز الاعمال التراثية قال: بسبب كثرة الاعمال الحديثة فهناك مايميز العمل التراثي سواء بطابع اللهجة والديكور والازياء والمعيشة فالناس يكون لديها حب المعرفة لتلك التفاصيل ومثال على ذلك الكثير لم يعرف قصة شارع «محمد علي رود» وهناك العديد من القصص او المسلسلات التي سلطت الضوء على العديد من الامور التي لم يعرفها الجيل الحديث وهذا مايميز الاعمال التراثية وكثرة تلك الاعمال في الوقت الحالي اراها ايجابية وهذا اعتبره تميزاً من عدة نواحٍ واهمها ان الجيل الجديد يعرف الاجيال التي سبقتهم وظروفهم المختلفة عنا وتسليط الضوء عليها.

واما عن علاقته مع المنتج عبدالله بوشهري اجاب قائلا: عبدالله بوشهري من المتميزين الذين احب التعامل معه كمنتج وكذلك المخرج مناف عبدال الذي بنى نفسه بنفسه وهو مجتهد بجميع مايمتلكه من مقومات وكذلك الفريق المتميز الذين عملوا معهم.

سعاد وداود

واما عن مشاركته مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله في «جنة هلي» قال: كلمة مدرسة قليلة بحقها وهي اعلى من ذلك وهي شيء مميز لدرجة ان اي فنان لو يشارك مشهداً بسيطاً فانه يتميز من خلال العمل معها وكذلك الفنان داود حسين واعتبرهم اساتذتي ومازلت اقول ان لهم الفضل من بعد الله علي والعمل معهم شرف لي. وبسؤاله عما اذا كان الفنان الشاب ملزم ان يعمل مع الكبار قال: بالطبع ملزم حتى يتعلم منهم ويقتدي فيهم وانا تعلمت منهم ومازلت اتعلم وايضا من خلال مشاركتي الاخيرة مع الفنان سعد الفرج في «محمد علي رود» فانا محظوظ ان اقف امام هرم فني ومن الامور التي لم تكتب لها ان تتحقق ان اقف امام الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

ضيف شرف

وعن وجود الفنان كضيف شرف في اعمال فنية وهل يخدمه هذا الامر اجاب: نعم يخدمه «وايد» ونحن ظهرنا في عدد من الاعمال مثل «دفعة القاهرة» شاركت في مشهد واحد وكان مؤثراً ومبنياً على قصة وحدث وانا ارى تلك النوعية من المشاركات هي تميز الفنان ولايقلل من «حقه» وهناك اعمال كثيرة شاركت فيها كضيف شرف لم اخذ عليها اي اجر لاننا بالنهاية نحن يجمعنا الوسط او الساحة الفنية ويجب على الجميع ان يتعاون ويتآزر ونقف مع بعضنا والامر الاخر ان يظهر الفن الكويتي عبر الاعلام بصورة تليق فيه وهو من الصفات التي نتميز بها وايضا ماترك لنا ارث فني من الكبار الذين سبقونا في ذلك المجال ونحن كجيل فني ملزمين ان نحافظ على هذه المسيرة من خلال تقديم اعمال فنية تليق بالفن الكويتي.

المسرح

وعن عودته الى المسرح الاكاديمي قال: بصراحة اشتاق للمسرح كثيرا واتمنى ان تكون هناك اعمال مسرحية وانا قلت مسبقا عندما «تضايقني» الاعمال الدرامية او المسلسلات او ما عجبني الوضع لاتوجد عندي اي مشكلة ان ارجع الى المسرح الاكاديمي واقدم ما استمتع فيه واقدم الفن على اصوله خاصة انني تركت المسرح الاكاديمي عندما اصبح عندي التزام في المسلسلات ولكنني اشتاق الى المسرح.

واما عن جديده قال: حاليا اصور مسلسل «انا احبك بعد» وفيه تعاون مع الفنانة بثينة الرئيسي واجسد شخصية مختلفة وستكون مفاجأة للجمهور حيث اقدم شخصية خالد التي تواجه شخصية لورا وتقدمها الفنانة بثينة الرئيسي ونتمنى ان ينال المسلسل رضاكم وهو من اخراج خالد جمال وتأليف الكاتبة مريم الهاجري وبطولة نخبة من نجوم الساحة الفنية الخليجية والعديد من الفنانين الشباب.

