إصابة الفنانة يسرا والمنتج جمال العدل بـ«كورونا»

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أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، الجمعة.

وقالت الفنانة المصرية البالغة من العمر 65 عاما، إنها تخضع للعلاج حاليا بعد ان أثبتت الفحوصات أنها مصابة بالفيروس التاجي.

وتابعت قولها: «مش قادرة أتكلم»، على الرغم من أنها تخضع للعزل المنزلي.

كما أصيب المنتج السينمائي جمال العدل بمرض «كوفيد-19» أيضا، حيث يخضع للعزل المنزلي كذلك.

وقال العدل: «تعبان شوية. الحمد لله والشكر لله».

يذكر أن العدل له أعمال فنية ذات شعبية ضخمة في العالم العربي مثل مسلسل «نسر الصعيد»، كما أنتج للفنانة يسرا مسلسل «خيانة عهد».

