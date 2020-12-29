راشد الماجد وماجد المهندس فى ضيافة وزير الثقافة السعودي على «إنستغرام»

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حل الفنانان راشد الماجد، وماجد المهندس ضيفين على وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله، ضمن لقاءات «ضيف بدر»، التي ينظمها عبر حسابه الرسمي على انستغرام، حيث ظهر النجمان في بث مباشر بأمسية غنائية لاقت تفاعلاً كبيراً بين جمهورهما.

حرص راشد الماجد على الحضور مصحوباً بآلة العود التي عزف عليها طوال الجلسة، وقدم خلالها مجموعة من أجمل أغانيه كوحشتني سواليفك، العيون تطالعك، غير الناس، ولهان، رجاوي.

أما ماجد المهندس فحاول تلبية طلبات الجمهور وأداء أغانيهم المفضلة فغنا كل من: ودّعت روحي، عن جمالك لو دروا أهل الجنوب، الحاجة، بدون أسماء، مو ضروري وغيرها من الأغاني.

ومن مفاجآت السهرة كان حضور أصيل أبو بكر الذي أدى معهما بعض الأغاني، وحازت الأمسية على اعجاب المتابعين، وتفاعل خلالها الكثيرون بالتعليقات على البث المباشر الذي حقق مشاهدات عاليا تجاوزت الـ90 ألف.

قدم الماجد والمهندس على مدار ثلاثة ساعات تقريبا باقة من أجمل الأغاني الخليجية والعربية. وأعرب في بدايتها ماجد المهندس عن سعادته بالغناء الى جانب راشد الماجد وتقدم بالشكر للأمير بدر على «الفرصة الرائعة»، وتمنى أن تنال السهرة اعجاب المتابعين.

وتعتبر فقرة ( ضيف بدر ) الخطوة الأولى من نوعها في المملكة، والتي أعلن عنها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عبر حسابه في موقع «انستغرام»، تدشينه مبادرة «ضيف بدر» والتي سيطل من خلالها مبدعون من قطاعات ثقافية عدة في أمسيات ثقافية عبر تقنية البث المباشر من حساب الوزير على منصة التواصل «انستغرام».

