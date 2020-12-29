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هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية مع وليد توفيق


بعد سنوات من سؤاله في العديد من المرات متى ستلحن لصاحبك هاني يا وليد الشرق، كما روى الفنان اللبناني وليد توفيق، أخيراً توّج اللقاء بين نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري هاني شاكر وتوفيق في عمل هو الأول بينهما والذي سيكون بالتأكيد علامة فارقة في مسيرة كل منهما خصوصاً أن شاكر سيخوض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى في مسيرته الفنية الطويلة.
وبالفعل فقد تم الانتهاء من تسجيل أغنية هاني شاكر الجديدة التي ستظهّر التعاون بينه وبين توفيق وهي بعنوان «كيف بتنسى» استعداداً لطرحها بعد أيام قليلة.
وشوق كل من هاني شاكر ووليد توفيق متابعيهما للأغنية من خلال بوستر دعائي لـ شاكر علق عليه: «لأول مرة اغنية جديدة» باللهجة اللبنانية لـ«أمير الغناء العربي هاني شاكر» انتظروا اغنية #كيف بتنسى خلال أيام علي قناة الأغنية ستكون من كلمات نادين الاسعد، وتوزيع باسم منير والكليب من اخراج هنا حافظ. وكان من المفترض أن يكون عنوان الأغنية «ما تقلي عندك قلب»، لكن يبدو أنهما اتفقا على العنوان النهائي كيف بتنسى.


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