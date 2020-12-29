أحمد صلاح حسني طبيب نفسي في مسلسل «الدايرة»

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يظهر الفنان أحمد صلاح حسني في دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل، وينتمي العمل لـ 45 حلقة للمؤلف محمد عبد المعطي ومن اخراج أحمد سمير فرج، وانتاج سينرجي، وينتهي أحمد صلاح حسني من تصوير جميع مشاهد المسلسل بعد أسبوع، ويكون العمل انتهى بالكامل ويبدأ مخرجه في عمليات المونتاج والمكساج قبل تسليمه للشركة المنتجة تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

واستقر صناع المسلسل على «الدايرة» ليكون الاسم النهائي للعمل بعد فترة من الحيرة حول اختيار الاسم طوال فترة التصوير، حيث كان هناك أكثر من اسم مرشح مثل «واقع افتراضي»..

