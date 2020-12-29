أفكار تصاميم جلسات على أسطح المنزل

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دائما يتجاهل الناس اسطح المنازل او ما يطلق علية البعض «الروف» ويعد بالنسبة اليهم مكاناً لتخزين الأشياء القديمة فقط على الرغم من أنه يحتوي على مساحة رائعة يمكن استغلالها بعدة طرق، وخصوصا في فصل الصيف حيث يمكن عمل ركن جلوس أنيق بالروف وتناول العشاء مع العائلة في الهواء الطلق كما أنه يصلح أيضا للحفلات الصغيرة، ونحن اليوم من خلال هذا المقال سوف نعرض عليك ديكورات بأفكار مميزة لتصميم حدائق وجلسات تستخدم اسطح المنازل أو «الروف» كمكان لها.

من المؤكد أن الجلوس في الروف ممتع جدا لذلك يفضل أن يكون الديكور ملىء بالبهجة والسعادة وذلك من خلال صنع ركن جلوس بألوان رائعة ومشرقة بالخشب الملون وبعض المقاعد الصغيرة الملونة، ويفضل زرع الأرضية بالنجيلة الخضراء حتى تكتمل أجواء البهجة والسعادة.

دائما الأطفال تحب اللعب والمرح واذا كان ليس لديك حديقة بالمنزل أو ليس لديك الوقت الكافي للذهاب للنادي أو الحدائق العامة يمكنك صنع ركن جلوس مميز لأطفالك بروف المنزل ذات ألوان ورسومات مناسبة للمرحلة العمرية لهم.

يمكنك الجلوس بروف المنزل في أوقات الشتاء أيضا في ظل وجود مدفأة صغيرة والتي يمكن صنعها بمواد بسيطة مثل الجحارة، ونرى أيضا أنه تم صنع ركن جلوس أنيق على الطراز العصري الحديث وأيضا من خلال الخشب فقط مع الاهتمام بوضع الوسائد الصغيرة الملونة حتى يكتمل المظهر الأنيق.

اذا كنت تريدين الحصول على عشاء رومانسي في أجواء رائعة بدون التكاليف الباهظة أو الوقت الكافي، يمكنك الحصول على ذلك بمنتهى السهولة والبساطة من خلال صنع طاولة صغيرة مع عمل ديكور رومانسي بسيط بروف المنزل وهكذا تكونين قد حصلت على عشاء رومانسي مميز بطريقة سهلة.

وهنا نرى ركن جلوس رائع صنع من الخشب بطريقة رائعة حيث يناسب الجلوس والأسترخاء مع الأهتمام بوضع طاولة صغيرة مع بعض المقاعد من أجل تناول الفطور، كما أيضا نرى أنه تم الاهتمام بأناقة الألوان من خلال دمج اللون الرمادي مع اللون الوردي ووضع وسائد صغيرة ملونة.

سوف يكون من الرائع جدا اذا تم بناء حمام سباحة صغير بروف المنزل من اجل الحصول على مزيد من المتعة، ونرى أيضا أنه تم الاهتمام بوضع أريكة صغيرة وطاولة مع مقاعد من أجل تناول العشاء، كما تم الأهتمام أيضا بزرع الروف بالنجيلة وبعض الأشجار الصغيرة، وأيضا تم الاهتمام بتعليق وحدات الأضاءة.

وسائد الأرض كانت من العناصر القديمة في الديكور وعادت الينا في هذا العصر بطريقة جديدة وعصرية وبألوان مشرقة حتى أصبحت من العناصر المهمة في الديكور العصري الحديث وهي أيضا من الأشياء المناسبة جدا في ديكور جلسات اسطح المنازل لأنها مكملة للأجواء المرحة.

