سلطة الروست بيف بالخضار

مرأة

المقادير: 10 قطع روست بيف. أوراق خس. أوراق كرنب أبيض. أوراق كرنب أحمر. 2 كوسة مسلوقة سوتيه. 2 جزر مسلوق سوتيه. ½ حبة فلفل أصفر حلو. 1 عرق كرفس مقطع. ½ حبة ليمون شرائح. التتبيلة: 2 ملعقة كبيرة خردل بالفلفل الأخضر المفري. زيت زيتون. ملح وفلفل أسود. 2 ملعقة خل. طريقة التحضير: نغسل الخضراوات وتقطع حسب الرغبة. نعد طبق التقديم بفرشة من أوراق الخس الأخضر. يتم توزيع الكوسة والجزر والكرفس على طبقة الخس. نضع شرائح الروست بيف فوق الخضار. يتم توزيع أوراق الكرنب الأبيض والأحمر على الطبق. اخلطي التتبيلة في بولة صغيرة واسكبيها فوق السلطة وقدميها في الحال. تقدم مع الخبز التوست الكامل المحمص.