مرأة

المقادير: العجينة 1 كوب دقيق 1 ملعقة صغيرة فانيليا 3 ملاعق كبيرة سكر 1/2 كوب زبدة لينة 2 صفار بيض الكريم باتسيير: 1 كوب حليب بارد 1 ملعقة كبيرة بودر دريم ويب 2 صفار بيض 2 ملعقة كبيرة نشا 2 ملعقة كبيرة مربى المشمش 2 ملعقة كبيرة سكر 2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور. 1 ملعقة كبيرة زبدة للتزيين: علبة كمبوت مشمش شرائح طريقة التحضير: ادهني قوالب التارت بالسمن ورشة دقيق. في وعاء عميق اخلطي صفار البيض مع السكر والفانيليا ثم أضيفي الزبدة وأكملي الخلط. أضيفي الطحين بالتدريج حتى تحصلي على عجينة لينة. غطي العجينة بكيس بلاستيك وضعيها بالبراد لترتاح لمدة 30 دقيقة. لعمل الكريم باتسيير في وعاء متوسط للطهي ضعي الحليب مع السكر وبودر دريم ويب والنشا وصفار البيض ومربى المشمش وجوز الهند واخلطي جيدا بمضرب سلك ثم ارفعيها على النار. استمري في التحريك حتى تتكاثف الكريمة ثم أبعديها عن النار وأضيفي الزبدة وحركي. ثم ضعيها في وعاء وغطيها بكيس بلاستيك واحفظيها بالبراد. أخرجي العجينة من الثلاجة ثم افرديها بالنشابة على لوح التقطيع وبطني قوالب التارت المدهونة. اخبزي في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 20 دقيقة. ثم أخرجي القوالب واتركيها تبرد. وزعي بداخلها الكريم باتسيير. وزيني بقطع المشمش وضعيها مرة أخرى بالبراد لمدة ساعة. قدمي قوالب تارت المشمش بالكريم باتسيير وجوز الهند.