انفجار ناشفيل.. منفذ الهجوم قُتل في العملية

عربيات ودوليات

ناشفيل- الوكالات: أعلنت سلطات مدينة ناشفيل الأميركية أنها حددت هوية الرجل الذي يشتبه في أنه قام بالتفجير الذي دمر جزءا من الوسط التاريخي لهذه المدينة الواقعة في ولاية تينيسي يوم عيد الميلاد، موضحة أنه قتل في الانفجار. وأفاد المدعي الفيدرالي دون كوكران في مؤتمر صحافي «استنتجنا أن الشخص المدعو أنطوني وارنر هو منفذ الانفجار كان حاضرا عندما انفجرت القنبلة ومات في الانفجار».

من جهته، صرح دوغ كورنيسكي المسؤول الرئيس عن التحقيق في مكتب التحقيقات الفدرالي «ليس هناك أي مؤشرات إلى تورط أشخاص آخرين» مشيرا في الوقت نفسه إلى تحقيقات تجري في فرضيات عديدة. وأوضح ممثلو السلطات الذين حضروا المؤتمر الصحافي أن أنطوني وارنر لم يكن معروفا لديها.

وقبيل الانفجار، بث المنفذ تسجيلا مروعا عبر مكبر للصوت، داعيا الناس في المحيط إلى إخلاء المكان. لهذا السبب ورغم شدة الانفجار، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح فقط.

وذكر ديفيد روش رئيس مكتب التحقيقات في ولاية تينيسي أن تحليل الحمض النووي لأنسجة بقايا بشرية عثر عليها في موقع الانفجار سمح بتحديد هوية المنفذ. وكانت الشرطة أكدت أنه «عمل متعمد» لكن المحققين ما زالوا يحاولون تحديد دوافعه.

