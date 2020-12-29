زلزال مدمر سيضرب قريباً دول البحر الميت

عربيات ودوليات

توصلت دراسة جديدة إلى أنه من المتوقع أن يضرب زلزال مدمر بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر دول البحر الميت في السنوات المقبلة.

وقالت الدراسة المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسيز» وجدت أن زلزالا مدمرا يضرب المنطقة كل 130 إلى 150 سنة.

وذكرت الدراسة أن آخر زلزال قوي ضرب المنطقة كان منذ 93 عاما، ويتوقع الباحثون «حدثا مشابها في المستقبل القريب».

وتسبب الزلزال الأخير، الذي كان بنفس القوة وضرب منطقة البحر الميت عام 1927، في إصابة مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بعدة مناطق رئيسية مثل العاصمة الأردنية عمان والقدس وبيت لحم ويافا.

