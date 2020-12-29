العاصفة العاتية «بيلا» تربك شمال فرنسا وبريطانيا

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: بات آلاف السكان في فرنسان بدون كهرباء وتأخر إقلاع الطائرات أو اضطرت لتغيير مسارها بعد أن تسببت العاصفة «بيلا» التي ترافقها رياح عاتية بهطول أمطار غزيرة في معظم شمال البلاد. وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 12 ألف منزل في بريتاني ونورماندي في شمال فرنسا وما يصل إلى ستة آلاف حول منطقة كاليه.

وذكرت شركة تشغيل المطارات أن أكثر من ثلث الرحلات الجوية من مطار شارل ديغول الرئيسي في فرنسا في شمال باريس تأخرت بمعدل 50 دقيقة بسبب العاصفة.

وتم إعادة توجيه ثلاث رحلات متجهة إلى المطار إلى مطار أورلي في جنوب باريس بينما هبطت طائرة تابعة لشركة إيروفلوت في أمستردام وعادت طائرة آتية من لوكسمبورغ من حيث أتت. وتأجلت مباراة الرغبي في الدرجة الأولى بين باو واستاد فرانسيه ثلاث ساعات بعد أن منعت العاصفة الفريق الباريسي من المغادرة. ويتوقع أن تتراجع قوة الرياح والأمطار في بعض المناطق لكن من المتوقع استمرار العاصفة في مناطق مرتفعة في جنوب البلاد.

وحدثت اضطرابات مماثلة في جنوب إنكلترا حيث سجلت رياح وصلت سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة في جزيرة وايت خلال ليل السبت الأحد. في الوقت نفسه، انقطعت الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل في ويلز بينما لوحظ تأخير في وصول القطارات بسبب سقوط الأشجار على شبكة السكك الحديد.

