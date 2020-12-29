طهران: مستعدون لكل السيناريوهات الأميركية

عربيات ودوليات

طهران- بغداد- الوكالات: اعلنت الخارجية الإيرانية امس أنها لا تعرف مدى صحة نبأ تحرك غواصة إسرائيلية صوب مياه الخليج، مشيرة إلى أن الجميع يعلم ما هي سياسية إيران الدفاعية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن «إسرائيل تدرك المخاطر التي ستنجم عن تجاوز الخطوط الحمر الإيرانية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان» نقلا عن مصادر استخباراتية عربية في وقت سابق، بأن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية عبرت قناة السويس، الأحد الماضي، قاصدة مياه الخليج.

ونقلت عن مسؤولين استخباراتيين قولهم ان «إسرائيل حاولت من خلال هذا التواجد البحري توجيه رسالة لطهران».

الى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران مستعدة لكل السيناريوهات وتفكر بجميع السيناريوهات ولديها خطط للرد مشيرة الى انها تأمل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة «أبلغنا الولايات المتحدة وبعض الأصدقاء في المنطقة بأنه لاينبغي للإدارة الأميركية في آخر أيامها خوض مغامرة جديدة في المنطقة». وقال إن بلاده تحذر الولايات المتحدة من أنها تتحمل مسؤولية أي مخططات جديدة في المنطقة. وقال المتحدث ان مستشار رئيس الوزراء العراقي وصل الى طهران لبحث مختلف القضايا والتطورات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك من دون ذكر اسم رئيس الوفد لكن مصادر عراقية اوضحت انه ابو جهاد الهاشمي المقرب من ايران. واضاف زادة «لدينا زيارات منتظمة».

واكد رفض ايران «أي اعتداء على الأماكن الدبلوماسية والسكنية منوها الى انه في السابق تعرضت المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في العراق للهجوم. وأشار زاده الى ان ايران «لن تجر خلافاتها الى منطقة أخرى» في اشارة الى العراق.

الى ذلك قال مصدران عراقيان لقناة « الحرة» إن القضاء العراقي أصدر أربع مذكرات قبض لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى. وذكر مصدر أمني لموقع الحرة أن «الشخصيات المتورطة هم ثلاثة قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية» مضيفا أن «لهم علاقة بالمدعو أبو علي العسكري».وقال المصدر الأمني إن «القضاء تحرك على الجميع والآن يتم ملاحقتهم بعد أن صدر أمر قضائي باعتقالهم»، مضيفا أن «من المتوقع أن يكون أبوعلي العسكري خارج العراق الآن».

وتداول ناشطون عراقيون نسخة من وثيقة صادرة عن القضاء العراقي تشير إلى أمر اعتقال بحق العسكري، واسمه بحسب الوثيقة حسين مؤنس. وقال مصدر حكومي عراقي إن «وثيقة الأمر القضائي الخاصة باعتقال العسكري صحيحة».

