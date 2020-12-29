لقاح «أكسفورد».. سيغيِّر قواعد اللعبة

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عواصم - الوكالات: أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ان لقاح «أكسفورد استرازينكا» الذي ستجري الموافقة عليه خلال ايام سيغير قواعد اللعبة في مكافحة وباء «كورونا».

وأضافت الصحيفة ان اللقاح المنتظر يتميز بسعره الزهيد وسهولة تخزينه، بما يسمح بحملات تطعيم اوسع خلال وقت اقصر. ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح «أكسفورد استرازينكا» 2 جنيه استرليني (2.7 دولار)، في حين يبلغ ثمن جرعة لقاح «موديرنا» بين 32 و37 دولارا، ويبلغ ثمن جرعة «فايزر بايونتك» بين 15 و20 دولارا.

ويحتاج لقاح «فايزر بايونتك» الى حفظه في ثلاجات عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن نقله 4 مرات فقط في سلسلة التبريد قبل الشروع في استخدامه بينما يمكن تخزين لقاح «أكسفورد استرازينكا» بين 2- 8 درجات مئوية.

وجرى تلقيح اكثر من 600 الف بريطاني حتى الآن، بحسب بيانات حكومية، غير ان الموافقة على اللقاح الثاني سيكون بالغ الأهمية، اذ انه سيزيد من نطاق عمليات التطعيم. ومن المتوقع ان يزداد عدد الأشخاص الذين يتم تلقيحهم بشكل كبير من الأسبوع الأول من شهر يناير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة بوريس جونسون ان وكالة الأدوية في البلاد ستمنح موافقتها لاستخدام اللقاح في البلاد قريبا، وربما يتم اليوم. وقال مسؤولون في الصحة البريطانية عن السلطات تراجع نتائج التجارب السريرية الخاصة باللقاح حاليا، تمهيدا لاقراره.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البريطانية السويدية «استرازينكا» ان اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع جامعة «اكسفورد» تمكن من تحقيق «معادلة ناجحة» في ما يتعلق بالفاعلية لمكافحة «كوفيد-19». وقال باسكال سوريوت في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» ان لقاح «اكسفورد-استرازينكا» يؤمن «حماية بنسبة 100%» ضد الحالات الحادة التي تتطلب دخول المستشفى. واعرب عن اعتقاده ان التجارب ستظهر ان مؤسسته توصلت الى لقاح تساوي فعاليته لقاح «فايزر-بايونتيك» بنسبة 95% و«موديرنا» بنسبة 94,5%.

