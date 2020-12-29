فوتشي يحذر الأميركيين: أسوأ ما في «كورونا» لم يحدث بعد

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واشنطن - الوكالات: حذر كبير خبراء الأمراض المعدية، انتوني فوتشي الأميركيين من ان اسوأ ما في وباء «كورونا» ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد الى «مرحلة حرجة» مع ارتفاع وتيرة السفر اثناء فترة العطلة.

وقال الخبير، الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء «كوفيد-19» بعد ان كان عضوا في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب «أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من ان الأمر قد يزداد الأمر سوءاً في الاسابيع المقبلة». وحذر بايدن، الأربعاء الماضي، من ان «أحلك ايام المعركة ضد كوفيد امامنا، لا وراءنا».

وكشف فوتشي، الذي يشجع كل شخص مؤهل طبيا على تلقي اللقاحات انه يشعر بالرضى بعد تلقيه الجرعة الأولى نافيا مواجهته «أي شيء خطير على الاطلاق».

وبعد عطلة عيد الشكر الشهر الماضي، ارتفعت الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل حاد في ديسمبر، مع تسجيل اكثر من 200 الف اصابة جديدة وفي بعض الأحيان اكثر من ثلاثة آلاف وفاة يومياً.

