السعودية تمدّد تعليق الطيران وإغلاق الحدود أسبوعاً

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الرياض - الوكالات: قررت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية واغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع اضافي بعد اغلاقها الأسبوع الماضي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله ليل الأحد الاثنين ان المملكة ستقوم بتمديد الاجراءات «لمدة اسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الامداد». وأشار البيان الى ان المملكة ستسمح «بمغادرة غير السعوديين اراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الاجراءات الاحترازية».

وكانت الكويت والسعودية وسلطنة عمان اعلنت الأسبوع الماضي اعادة تعليق كافة الرحلات الجوية واغلاق حدودها البرية والبحرية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. وفي وقت سابق هذا الشهر بدأت المملكة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح «فايزر/ بيونتيك». والسعودية هي الدولة الخليجية التي سجلت اكبر عدد من الاصابات بفيروس كورونا بلغ اكثر من 362 الفا من بينها اكثر من 6100 حالة وفاة.

الى ذلك اعلنت الحكومة المصرية حزمة اجراءات احترازية جديدة، في محاولة لاحتواء ارتفاع معدل اصابات فيروس كورونا بالبلاد في الآونة الأخيرة. وشملت الاجراءات، حسب بيان للحكومة، الغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة وغلق اي منشأة تقوم بتنظيم اي احتفالية، وتوقيع غرامة فورية قيمتها 50 جنيها للأفراد الذين لا يطبقون الاجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، من الأحد المقبل. بجانب غرامة فورية قيمتها 4 آلاف جنيه حال عدم التزام المنشآت كما المطاعم والكافيهات بنسبة الـ50%، مع غلق المنشأة لمدة اسبوع. في وقت تعتزم هيئة الدواء المصرية تسجيل عدد من اللقاحات التي تم الاعلان عنها عالمياً، والتعاقد مع الشركات المنتجة لها، وذلك بعد ان تتخذ الاجراءات طبقاً للأسس العلمية.

وجاءت هذه القرارات على هامش ترؤس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقال مدبولي ان «الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في اعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الاجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس» حسب بيان للحكومة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة نادر سعد ان الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، والتأكيد على الغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، اضافة الى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات. اضافة الى وقف اية فعاليات او مهرجانات خلال الفترة المقبلة، وغلق دور المناسبات، والتأكيد على الفنادق بالالتزام بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

من جهتها اكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ان محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية،لازالت تسجل اعلى معدلات اصابة مقارنة بباقى المحافظات.

