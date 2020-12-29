العنف الأسري.. 15 ألف حالة «على قمة جبل الجليد»

عربيات ودوليات

شغلت قضايا العنف الاسري والعنف ضد الأطفال التي تتكشف في مواقع التواصل الاجتماعي الشارع العراقي الذي يترقب ايضا مشروع الموازنة العامة وسط أوضاع اقتصادية صعبة. وسجلت وزارة الداخلية العراقية 15 الف حالة عنف منزلي في العراق للعام 2020 بحسب احصاءات كشفتها الوزارة فيما قالت ناشطات عراقيات ان الأعداد الحقيقية هي اكثر من المسجل بكثير. وقال مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية العميد، علي محمد سالم، في تصريحات لصحيفة «الصباح» الرسمية العراقية ان «مجموع حالات العنف الأسري وصلت حتى الآن في العراق خلال العام الحالي الى 15 الف حالة». وسجلت وزارة الداخلية 17 الف حالة عنف اسري في عام 2017.

وقالت الناشطة في تجمع «سما» النسوي العراقي، نورة العبيدي، ان «العدد المسجل هو اقل بكثير من الأعداد الحقيقية، لأن اغلبية النساء المعنفات يحجمن عن تقديم شكاوى بسبب الضغوط العائلية التي تجبرهن على قبول الصلح». وتروي العبيدي قصة فتاة دخلت الى مبنى التجمع «وهي تمشي بصعوبة» وعليها آثار اعتداء جسدي واضحة، لكنها رفضت تسجيل شكوى واكتفت بتلقي العلاج من الطبيبات المتطوعات في التجمع. وسجلت منظمة العبيدي اكثر من 250 حالة مماثلة في بغداد لوحدها، كلها تمت بدون اعلام السلطات وتقول ان الأعداد التي لا تخرج اصلا من منزل الزوجية رغم الاعتداءات هي اكثر بكثير.

أين القانون؟!

وتحتل اعتداءات الرجال على زوجاتهم الأغلبية من الحالات المسجلة بواقع 9 آلاف حالة.

وقالت وزارة الداخلية ان «4 آلاف حالة احيلت الى القضاء»، فيما تم تنفيذ اوامر القاء قبض في حالات اخرى لم يذكر عددها. ولا يمتلك العراق حتى الآن قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ«تأديب» الأبناء او الزوجة ضربا «مادام لم يتجاوز حدود الشرع». وتقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي انه «لاجريمة اذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.

وتقول الناشطة النسوية آلاء نور ان «المجتمع ينظر الى المرأة المعنفة باعتبارها متهمة اولا، ثم يطالبها بأن تتسامح مع التعنيف كي لا تخرب منزلها». وبحسب نور فان الزوجات لسن الوحيدات اللواتي يتعرضن الى التعنيف، وانما «الشقيقات والبنات وحتى الأمهات». وشهد العراق قبل نحو اسبوعين حادثة صادمة راح ضحيتها فتاتان قتلتا على يد شقيقهما، بسبب «حالة عصبية» كما نقل مقربون من العائلة تبرير القاتل. ودخل الشاب القاتل الى منزل الأسرة واستل سلاحا ناريا اطلق منه الرصاص على شقيقتيه الشابتين زهراء وحوراء قبل ان يهرب ثم يتصل بوالده ليخبره انه كان واقعا تحت سيطرة «حالة عصبية».

الشك الذكوري

وعزا مدير حماية الأسرة العراقية ارتفاع حالات العنف المنزلي الى «الشك الذكوري والمشكلات الاقتصادية وتعاطي الكحول والمخدرات والعنف الجسدي والنفسي والجنسي الذي يحدث داخل الأسرة ويشمل الضرب والمتاجرة بالمرأة».

ويعاني الأطفال العراقيون من زيادة حالات العنف الموجهة ضدهم بحسب الناشط الاجتماعي محمد شكر الذي يقول ان «حالات العنف ضد الأطفال ازدادت بصورة مخيفة» بحسب قوله.

ويعزو شكر تصاعد العنف ضد الأطفال الى ازدياد «العنف داخل المجتمع العراقي وسيطرة مشاعر اليأس والصعوبات الاقتصادية وحالة الحجر الصحي». ويقول شكر ان «المقلق هو اننا نرى رأس جبل الجليد فقط».

وقالت شرطة محافظة كربلاء انها القت القبض على «المتسببين بضرب طفل وتعنيفه»، بعد انتشار مقطع الفيديو لامرأة تضرب بعنف طفلا يقدر عمره بسنتين الى ثلاث سنوات، وتنهال عليه بشتائم وألفاظ نابية. وقبل اشهر اعتقلت السلطات العراقية امرأة رمت طفليها من على احد جسور بغداد الى النهر بسبب ما قيل وقتها انه «مشاكل مع طليقها والد الطفلين».

الموظف والدولار

وفي شؤون اخرى تابعت الصحف العراقية الصادرة في بغداد الاثنين الجدل المستمر حول الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2021 واحتمال تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي. وقالت صحيفة «الزوراء» التي تصدر عن نقابة الصحافيين العراقيين «تترقب الاوساط النيابية وصول مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب في غضون الساعات المقبلـة». فيما نقلت «الصباح» ان «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اكد انه لن يتسلم مشروع قانون الموازنة دون حصول توافق سياسي بشأنه». كذلك ركزت صحيفة «الزمان» على تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على الموظفين والمواطنين بشكل عام، وعلى حياتهم اليومية.

