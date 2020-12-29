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دوليه

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غروس مدرباً لشالكه


عيّن شالكه المهدد بالهبوط في الدوري الألماني السويسري كريستيان غروس مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم. ويتذيّل شالكه الترتيب بأربع نقاط من 13 مباراة ولم يفز في آخر 29 مباراة في دوري الأضواء. وكان الأهلي السعودي هو آخر فريق عمل فيه غروس حتى فبراير الماضي كما سبق له تدريب توتنهام الإنكليزي وشتوتغارت الألماني والزمالك المصري. ونال غروس لقب الدوري السويسري أربع مرات مع جراسهوبر ومرتين مع بازل. وقال غروس في بيان: «يجب أن نحدد هدفنا ونعمل على تحقيق النتائج، أريد رؤية حماس اللاعبين طيلة الوقت، نحن بحاجة إلى أجواء جيدة والالتفاف حول الفريق من أجل استعادة النجاح، سأقدم كل ما لدي لتحقيق أهدافنا سوياً».


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