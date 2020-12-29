تعادل مخيّب لليفربول

دوليه

فرط ليفربول حامل اللقب بفرصة الابتعاد في الصدارة بعدما تعثر مجددا أمام ضيفه وست بروميتش بالتعادل معه 1-1 أول من أمس في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي، لكنها «ليست نهاية العالم» بالنسبة لمدربه الألماني يورغن كلوب.

ورغم محافظته على سجله الخالي من الهزائم في معقله «أنفيلد» للمباراة الـ67 تواليا في الدوري الممتاز، واقترابه خطوة إضافة من الرقم القياسي المسجل باسم تشلسي (86 بين مارس 2004 وأكتوبر 2008)، فشل ليفربول في استثمار أفضليته الميدانية المطلقة أمام وست بروميتش للاستفادة من تعادل ليستر سيتي مع مان يونايتد 2-2 السبت والابتعاد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه الجديد المتصدر السابق إيفرتون.

وتعود الهزيمة الأخيرة لليفربول على أرضه في الدوري الممتاز الى 23 ابريل 2017 على يد كريستال بالاس الذي كان يشرف عليه مدرب وست بروميتش ألبيون الحالي سام آلاردايس.

وبدأ وست بروميتش يشكل عقدة لليفربول، إذ فشل في الفوز على منافسه العائد مجددا الى دوري الأضواء، للمباراة الرابعة تواليا (بينها خسارة على أرضه عام 2018 في الكأس)، وتحديدا منذ الفوز عليه 1-0 في 16 أبريل 2017.

ورفع ليفربول رصيده الى 32 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الفائز السبت على شيفيلد يونايتد 1-0، فيما بات رصيد وست بروميتش 8 نقاط وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بانتصار يتيم مقابل 5 تعادلات و9 هزائم. وكانت البداية مثالية لليفربول الذي عاد المصري محمد صلاح الى تشكيلته الأساسية، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 12 عبر السنغالي ساديو مانيه بعدما وصلته الكرة بتمريرة بينية من الكاميروني جويل ماتيب، رافعا رصيده الى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ورغم هيمنته المطلقة على المجريات ووصول نسبة استحواذه على الكرة حتى 82 بالمئة في بعض الفترات، اكتفى ليفربول بهذا الهدف حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وبقي الوضع على حاله في الشوط الثاني حيث عجز ليفربول عن استثمار قدراته وتراجع أداؤه بعض الشيء، حتى دفع الثمن في الدقيقة 82 حين اهتزت شباكه بهدف التعادل الذي سجله المدافع النيجيري سيمي أجايي بكرة رأسية بعد عرضية من البرازيلي ماتيوس بيريرا إثر ركلة ركنية.

وأقر كلوب في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أن «الاحباط بدأ يزداد خلال المباراة. أعجبني الشوط الأول، قدمنا التحدي المناسب في الشوط الأول... بدينا حيويين، لعبنا تمريرات بسيطة وقمنا بكل ما هو ضروري».

وبعد هزيمتين وتعادل في المراحل الثلاث الماضية ما أدى الى تنازله عن الصدارة وتراجعه حتى المركز الثامن، اعتقد توتنهام أنه عاد الى سكة الانتصارات على حساب مضيفه ولفرهامبتون، لكن المغربي رومان سايس حرمه من نقطتين بادراكه التعادل 1-1 في الدقيقة 86 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية. وافتتح فريق المدرب البرتغالي التسجيل بعد أقل من دقيقة على البداية عبر الفرنسي تانغي ندومبيلي بتسديدة بعيدة بعدما وصلته الكرة من بن ديفيس إثر ركلة ركنية فشل الدفاع في إبعادها بالشكل المناسب (1). وهذه النقطة التاسعة التي يهدرها توتنهام هذا الموسم في الدقائق العشر الأخيرة بحسب «أوبتا» للاحصاءات، أكثر من أي فريق آخر في الدوري. ورفع النادي اللندني رصيده الى 26 نقطة في المركز الخامس، مقابل 21 لولفرهامبتون في المركز الحادي عشر.

وحقق ليدز يونايتد فوزه السادس في موسمه الأول بين الكبار منذ 2003-2004، وجاء على حساب ضيفه بيرنلي 1-0 بركلة جزاء سجلها في الدقائق الأولى. ويدين ليدز بخروجه منتصرا من مواجهته الأولى مع بيرنلي في دوري الأضواء الى باتريك بامفورد الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من الحارس نيك بوب (5)، مسجلا هدفه العاشر في 15 مباراة في «بريميرليغ» هذا الموسم. ورفع فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا رصيده الى 20 نقطة في المركز الحادي عشر موقتا، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 بعدما مني بهزيمته الأولى في آخر خمس مراحل والسابعة هذا الموسم.

وتواصلت عقدة وست هام أمام ضيفه برايتون وفشل في تحقيق الفوز على الأخير للمواجهة السابعة تواليا بينهما، وذلك بالتعادل معه بهدفين لبن جونسون (60) والتشيكي توماس سوشيك (82)، مقابل هدفين للفرنسي نيل (44) ولويس دانك (70).

