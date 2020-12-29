كوستا يريد مغادرة أتلتيكو

دوليه

أكد تقرير صحافي، أن دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد، طلب الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة «ماركا» أن كوستا طلب من إدارة ناديه، إنهاء عقده في يناير المقبل، مشيرة إلى أنه يريد الرحيل لأسباب شخصية.

وأضافت أن الكرة الآن في ملعب أتلتيكو مدريد، الذي يستعد للجلوس مع اللاعب للتحدث معه، وإذا لم يغير رأيه، سيحاول النادي تسهيل عملية رحيله من خلال إيجاد اتفاق مناسب لجميع الأطراف.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي قد يدخل فترة الانتقالات الشتوية من أجل ضم مهاجم جديد، حال السماح برحيل كوستا، خصوصاً أن الفريق لا يمتلك سوى لويس سواريز كمهاجم صريح.

ومنذ بداية الموسم، عانى كوستا من إصابات عديدة ومختلفة، حيث أصيب بفيروس كورونا، بجانب إصابة عضلية وإصابة في الساق اليمنى، أبعدته عن 13 مباراة أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

يذكر أن كوستا يرتبط بعقد مع أتلتيكو، حتى صيف 2021.

