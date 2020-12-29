فيدرر ينسحب من «أستراليا المفتوحة»

دوليه

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، أول من امس ان المصنف أول عالميا سابقا السويسري روجيه فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية لأنه يتعين عليه مواصلة التعافي بعد عمليتين جراحيتين في الركبة. وكان فيدرر (39 عاما) توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ فبراير الماضي وتحديدا منذ خسارته نصف نهائي البطولة الاسترالية امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخرًا وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من فبراير المقبل. وقال مدير البطولة كريغ تيلي «في النهاية، لم يكن لدى روجيه الوقت للاستعداد لمشقة إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لن يستطيع القدوم إلى ملبورن في عام 2021». وأضاف «نتمنى له كل التوفيق في استعداداته للعودة (الى اللعب) في وقت لاحق من العام ونتطلع إلى رؤيته في ملبورن في عام 2022».