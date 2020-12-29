تحطيم الأرقام بكرة القدم

محلية

طالعتنا وسائل الاعلام الغربية المختصة في تحليل ارقام كرة القدم وعمل مقارنات بين اللاعبين المميزين في عالم المستديرة... وكانت احدى هذه المقارنات هو تحطيم عدد الاهداف التي سجلها لاعب مع فريقه (فريق واحد) والتي كانت باسم الجوهرة السوداء البرازيلي بيليه الذي سجل مع سانتوس في سبعة عشر موسما بعد ان لعب 665 مباراة عدد 643 هدفا... مقارنة مع احصائية ميسي الذي سجل هدفه الـ 644 في تسعة عشر موسما بعد ان لعب 749 مباراة مع برشلونة.

لتحليل هذه الارقام يجب ان تتحدث عنها بالمنطق الحسابي السليم فان ما سجله بيليه في عدد المباريات و المواسم لم يستطع احد ان يصل اليه الى الان.. وعليه فما زال رقم بيليه لم يتحطم واعتقد انه يصعب تحطيمه لان ما تم تحطيمه من قبل ميسي هو عدد الاهداف فقط وهذا بالطبع رقم بعيد جدا عن انجاز بيليه وارقامه.

ما اردت ان اثيره هنا بأن بعض وسائل الاعلام الكروية تخلق مبادئ حسابية غير مقننة علميا عند المقارنة لهذه الاحصائيات؟ مع العلم... في زمن بيليه لم تكن هناك مباريات كثيرة للفرق في اميركا الجنوبية مقارنة مع عدد البطولات التي تلعبها الفرق الاوروبية الكبيرة سنويا ( خمس الى ستة مسابقات )... وحتى لو قارنت عدد المواسم فما زال رقم بيليه لم يحطمه ميسي لان بيليه سجلها في 17 موسماً مقارنة مع 19 موسما لميسي... الخ. لذا فأتمنى ممن يروج لهذه الارقام ان يفهمها فنيا قبل ان يفندها عدديا... اذا مازال رقم بيليه لم يتم تحطيمه وسيظل في نظري ونظر من يعرف كيف يقرأ هذه الارقام حسابيا صح.... فبيليه سجل اهدافه في 665 مباراة اما ميسي فسجلها في 749 مباراة ( الفرق 84 مباراة زيادة لدى ميسي ) فالصحافة تبحث عن الزوبعة والاخبار غير الصحيحة لكي يثبتوا انهم فاهمون كرة القدم.... ولكن للاسف لم يعترض احد على هذه الاحصائيات.. السبب لانها «زوبعة صحافية لا يوجد من يحاسبهم على خطأ في التحليل» فعلم المقارنة يجب ان يكون مبنياً على المبادئ العلمية المقننة؟....

والله من وراء القصد.

