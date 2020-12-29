تفوق الملا والفقعان والربيع في «تجديف الصالات»

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فازت اللاعبة في الملا بالمركز الأول في فئة الوزن الخفيف للسيدات ضمن الجولة الثانية من جولات بطل الموسم 2020 للتجديف داخل الصالات التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري بمشاركة ما لا يقل عن 16 لاعبا ولاعبة وبإشراف المدير الفني للتجديف علي فاضل، وجاءت اللاعبة داليا المنيس بالمركز الثاني وسهام بوحمد بالمركز الثالث. وفي نفس الوزن للرجال حقق سيد مهدي المركز الأول وجاء عذبي الطراروة ثانيا وسليمان الموسوي ثالثا. وجاءت نتائج الوزن الثقيل للنساء بفوز سعاد الفقعان بالمركز الأول وجاءت ثانية سيفيتلانا تاتارينوفا، فيما حقق محمد الربيع المركز الأول في فئة الرجال وجاء محمد السبتي ثانيا.

